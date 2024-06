Campeón del mundo valoró a Colombia como potencia en el fútbol: esto dijo

Kylian Mbappé encendió la polémica hace algunos meses luego de dar su opinión respecto a que la Eurocopa era mucho mejor que un Mundial. Dicha afirmación la mantuvo antes de iniciar el torneo del Viejo Continente en Alemania, en la cual el delantero del Real Madrid se fracturó la nariz en el estreno ante Polonia y esto lo dejó por fuera del segundo duelo ante Países Bajos.

“La Eurocopa es más complicada que un Mundial. Es difícil a partir de la fase de grupos, todos los equipos se conocen. Aquí todos los equipos saben cómo juega cada uno, ya que nos hemos enfrentado varias veces. Tácticamente, es un fútbol muy similar”, fue la declaración del delantero de 25 años.

Otras opiniones al respecto

Luka Modrić, futbolista de la Selección de Croacia, en el marco de la Eurocopa, también dio su opinión al respecto. Si bien destacó el nivel del campeonato que él y su equipo disputan, valoró que en Sudamérica hay selecciones de gran nivel, que incluso son campeonas del mundo.

“No me gusta comparar, pero en la Eurocopa están las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial están Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar pero, para mí, el Mundial, que es más difícil porque es todo el mundo. Entiendo lo que dice Mbappé, porque en la Eurocopa están los mejores de Europa y nos conocemos más, pero para mí, el Mundial es más fuerte”,

Scaloni: “Colombia es una potencia a nivel futbolístico”

Previo al partido ante Chile por la fecha 2 del Grupo A de la Copa América, al técnico campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, se le preguntó sobre su opinión al respecto. Resaltó que son percepciones de cada quien y que se respetan, pero también resaltó el nivel que hay en el continente. Respecto a Colombia, dijo que es una potencia en el fútbol.

“Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante una cosa u otra cuando no están los mejores, si juntamos títulos del mundo con los sudamericanos que no están en la Eurocopa, no sé cuántos suman”, inició diciendo al respecto.

“Es evidente que Colombia es una potencia a nivel futbolístico, los jugadores están muy bien”, manifestó sobre la Tricolor. “Paraguay cada vez que va a los mundiales pone dificultad. Son opiniones y hay que respetarlas. Modric dijo lo contrario y no porque uno diga una opinión tenga que ir a misa. Yo tengo la mía, tampoco es que valga solo la mía, pero es evidente que más allá de lo que se diga, hay selecciones que cuando van a un Mundial no solo animan, sino que ganan. Chile también lo hace muy bien, son selecciones que, yo no me animaría a decir que no son las mejores”, concluyó.