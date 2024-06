Faltan $21 mil millones para terminar las obras de los megacolegios de Ibagué

Ibagué

El concejal de Ibagué, Javier Mora, reveló que luego de un debate de control político se determinó que faltan $21 mil millones para poder concluir las obras complementarias de los colegios de jornada única que hacen parte del convenio firmado en el año 2016 entre la Alcaldía y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.

Mora explicó que el proyecto que contemplaba las obras de 26 megacolegios está quedándose sin recursos “Sin esas obras complementarias son colegios que no están al 100% para poder ser utilizados, hay algunos con fallas de andenes, obras complementarias de temas eléctricos”, dijo Mora.

A la vez aseguró que “Desde esta curul del Partido Liberal estamos exigiendo la terminación de todos estos proyectos para que los estudiantes de Ibagué puedan contar con una infraestructura digna para que puedan formarse debidamente y no asignados”.

En la actualidad, hay 16 colegios entregados, pero faltan obras complementarias, en 5 se desarrollan obras de construcción, hay un proyecto por arrancar y 4 que están sin presupuesto por lo que serán despriorizados, entre ellos el San Simón, Mariano Melendro, Iném y José Antonio Ricaurte, este último la Inversión se haría a través de Findeter.

Por otra parte, Mora se refirió a que va a suceder con los colegios para los que no hay recursos para desarrollar las obras “Necesitamos que la Alcaldía solucione el tema de los recursos de las obras complementarias, en el caso de los despriorizados que no están en la agenda del FFIE no se arrancaran por la falta de recursos, están en el limbo, aunque son colegios importantes”.

Finalmente, el concejal del Partido Liberal hizo un llamado a la Alcaldía y al Ministerio de Educación para que se inviertan los $21 mil millones que se requieren para poder seguir con las obras que tienen un costo de $32 mil millones, por ahora solo hay $11 mil millones ($5 mil millones del empréstito y $6 mil millones de rendimientos financieros).

Los $11 mil millones que están en caja servirán para atender a 11 instituciones en lo que se refiere a las obras complementarias de las instituciones educativas que se terminaron.

“La Contraloría Gerencia Tolima entregó un informe de unos hallazgos fiscales que se encontraron por $800 millones y le pedimos a la Contraloría poner la lupa y hacer una auditoria para tener la tranquilidad que los recursos no se van a perder”, puntualizó.