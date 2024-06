Concesión Autopistas del Caribe rechaza el hostigamiento en el peaje Turbaco

Frente a la toma de la estación de Peaje de Turbaco por parte de algunos grupos, la Concesión Autopistas del Caribe se permite informar a la opinión pública que:

La Concesión Autopistas del Caribe rechaza el hostigamiento permanente, así como las vías de hecho empleadas por algunos grupos minoritarios, quienes se han la estación de Turbaco, alterando el transito normal, el orden público, afectando negativamente a la propia comunidad.

No comparten y ven como una postura irresponsable la exigencia de terminación del proyecto de infraestructura, que representa una inversión integral de billones de pesos para el Caribe. Este proyecto es fundamental para el desarrollo de la región caribe, la cual lamentablemente presenta el mayor índice de pobreza multidimensional a nivel nacional. La interrupción de esta inversión vital no solo detendría el progreso económico, sino que también agravaría las condiciones sociales y económicas de los habitantes.

En cuanto al peaje de Turbaco, aseguran que opera dentro del marco de la ley y su cobro está cobijado bajo el contrato de Concesión 002 de 2021. En 2021, la ANI confirmó que el peaje alcanzó la Tasa Interna de Retorno que permitió la construcción de la doble calzada de Turbaco, entre otras obras, que cambiaron positivamente las dinámicas socioeconómicas del municipio. Esto fue posible a través del contrato de Concesión de Tercera Generación a cargo de la Concesión Autopistas del Sol.

Para garantizar el mantenimiento del corredor de carga, completar la doble calzada entre los dos puertos más importantes de la región Caribe, mejorar los niveles de servicio y mantener una inversión social y ambiental constante en los municipios del área de influencia, se firmó el proyecto Autopistas del Caribe de Iniciativa Privada Sin Recursos Públicos. Esta inversión de $4,3 billones se financia únicamente con la recaudación de las estaciones de peaje.

El proyecto si incluye labores sobre la malla vial de Turbaco y no tiene por objeto financiar obras de otra región. A diferencia de lo que sucede con los recursos de los peajes a cargo del INVÍAS, los recursos que se recaudan en las vías concesionadas van únicamente para invertir en el área de influencia del Proyecto.

En el caso de Autopistas del Caribe, parte de la inversión ha estado dirigida a ejecutar labores constantes de mantenimiento en la vía nacional que pertenece a la jurisdicción de Turbaco y la prestación de servicios gratuitos de grúa, ambulancia, carro taller e inspección vial. Adicionalmente, se han adelantado inversiones sociales y ambientales en el municipio, en los que se destacan ferias de seguridad vial, apoyo a proyectos productivos, donaciones de fresado, campañas de concientización ambiental, jornadas de limpieza, entre otras actividades que se espera, se puedan ejecutar a lo largo del Proyecto.

Los recursos recaudados reposan en fiducias y son entregados al concesionario una vez se han finalizado las unidades funcionales del proyecto. Así mismo, en Bolívar el proyecto plantea la construcción de 33 kilómetros de segundas calzadas, 4 kilómetros de variantes, 3 intersecciones a nivel y desnivel, 13 puentes vehiculares y 8 peatonales.

Es importante recordar a la opinión pública, que en el año 2022, la Concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura trabajaron en una propuesta integral para Turbaco, que contemplaba un esquema de tarifas diferenciales con valores justos y la inversión en obras de infraestructura pública por un valor de $25.000.000.000 que contemplaban: el mejoramientos de vías internas, obras hidráulicas, construcción de una vía alterna y espacios sociales, obras que un municipio de esta categoría no tiene acceso, pero que fueron rechazadas por el Comité NO Más Peaje, representantes del gobierno del ex alcalde Guillermo Torres, entre otros actores

Por último, ratifican que este contrato de Concesión fue creado bajo la legislación colombiana y no existe ninguna investigación o hallazgo que invite a asumir lo contrario, por eso nuestro contrato está vigente.