Serpa y la felicidad por el fichaje de Falcao: “Pedí un whiskey porque era mucho voltaje”

El fichaje de Radamel Falcao García por Millonarios sigue generando impacto en el país por tratarse de uno de los jugadores históricos, y que jugará por primera vez en el fútbol colombiano. El presidente de la junta directiva, Gustavo Serpa, volvió a hablar de la contratación, añadiendo detalles de la reunión crucial que tuvieron en Miami, en la que se produjo el acuerdo.

En diálogo con Caracol Deportes, Serpa manifestó que sintió una gran emoción luego de que Falcao diera el ‘sí', pues no fue una negociación fácil, en la que temas familiares y de seguridad, fueron cruciales para la firma del máximo goleador de la Selección Colombia. Entretanto, pidió disculpas a los hinchas de Santa Fe que se sintieron irrespetados por unas declaraciones que dio en La W.

Detalles de las negociaciones y la reunión clave

“Tuvimos una reunión inicial en Bogotá, ya conocida. Ahí quedamos de volver a hablar. Él se va para Santa Marta y después a los parques de Orlando con sus hijos. Después de esto, todo quedó un poco distante porque él estaba de vacaciones y habíamos quedado en eso: Falcao hablaba con su familia y nosotros preparábamos una oferta económica. Tomé una acción proactiva para que no se perdiera el entusiasmo. La oferta le interesó, le pareció justa y entendía que hacíamos un esfuerzo importante. Me llamó y me dijo que habláramos a Miami, el martes en la mañana. Le dije que perfecto. Tomé el avión el miércoles y decidimos no vernos ese mismo día, sino el jueves en la mañana en su casa. Ahí fuimos, saludamos a su familia, su señora, sus suegros. Después, fuimos a un reservado del edificio con la persona que lo asesora y además es su tío. Llegamos con Enrique Camacho y ellos a revisar las cosas, los términos de la oferta y las posibilidades. Fue fácil ponerse de acuerdo, ellos entendieron algunas circunstancias y nosotros entendimos puntos de los que ellos mencionaban. Fue fácil y sencillo todo”, dijo sobre el encuentro en Miami.

Por su parte, agregó evidenciando la felicidad de aquel momento, que tuvo que tomar algo más fuerte para asimilar el momento: “Almorzamos cerca, nos tomamos una botella de vino y brindamos, nos dimos la mano. Falcao apareció con la botella de vino y ahí sentí un corrientazo y me dije: ‘Listo, esto pasó’. Nos dimos la mano, nos tomamos la foto por pedido de Camacho. Ahí me empezó a dar la certeza que el tema era una realidad, porque Falcao es un hombre de palabra. Fue una muy bonita reunión, muy profesional y muy cálida. Nos tomamos otro café, pero yo sí pedí un whiskey porque era mucho voltaje, nos dimos la mano y nos despedimos con un fuerte abrazo a las 4 de la tarde. Eso fue lo que pasó”, concluyó.

Asimismo, Serpa habló de la posible fechas para el estreno de Falcao con la camiseta de Millonarios, siendo el 9 de julio en el Monumental ante River Plate, la estimada. “Lo que esperamos es que el primer partido de Falcao sea en Buenos Aires contra River el próximo 9 de julio y posteriormente será el primer partido contra el Medellín, en el inicio del torneo. Veremos si habrá otro partido de pretemporada en Argentina. Pero en principio, si el entrenador lo dispone, debutará en Buenos Aires. Parece que hubiera sido mandado hacer”.

Del mismo modo, comentó que la presentación será en El Campín, después de terminar la gira por Argentina:“Para la presentación hay complicaciones logísticas porque hay conciertos. La idea es hacerlo después de Buenos Aires, presentarlo en El Campín después del 12 de julio”.