Recusación a Álvaro Uribe Vélez: ¿Por qué el expresidente denuncia persecución política?

Nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha denunciado, nuevamente, lo que considera una persecución política en su contra, tras la decisión de las autoridades judiciales de negar la recusación presentada contra el fiscal Gilberto Villarreal. Uribe ha afirmado que esta decisión constituye una violación a sus garantías fundamentales y al debido proceso.

“Otra muestra de la persecución política contra mi persona, otra violación a mis garantías fundamentales, al debido proceso. Hoy negaron la recusación que presenté al fiscal Gilberto Villarreal que me acusó con el argumento de que no procedía esa recusación porque él fue trasladado de cargo, que ya no seguirá con el conocimiento de mi juicio. Por favor, pero yo sí sigo en este oficio”, afirmó.

Uribe argumentó que el fiscal Villarreal mostró una actitud de ira contra él, lo cual fue objeto de reprimenda por parte de la juez, un hecho que quedó registrado en los videos de una audiencia pública, “por eso la señora juez le llamó la atención”.

El expresidente también señaló que el fiscal Villarreal lo acusó sin nuevas pruebas, a pesar de que las evidencias presentadas eran a su favor. Según Uribe, “el doctor Gilberto Villarreal me acusó sin nuevas pruebas cuando las nuevas pruebas eran a mi favor, después de dos propuestas de persecución. Y aquí viene el otro motivo, el motivo de imparcialidad objetiva, de falta de esa imparcialidad objetiva frente a mí”.

Uribe cuestionó la imparcialidad del fiscal, recordando que Villarreal fue nombrado en su cargo por el exfiscal Eduardo Montealegre, a quien acusa de tener un conflicto de interés en su caso. Además, Uribe denunció que la acusación de soborno contra él fue agregada de manera tardía y sin tiempo para su defensa adecuada.

“El día antes de formalizar la acusación contra mi persona, a las cinco y media, siete de la noche, nos llegó un correo donde me agregaba un delito de soborno”, señaló.

El expresidente también comparó su situación con otros casos, sugiriendo un trato desigual. Mencionó que la magistrada Cristina Lombana fue apartada de su caso por haber sido integrante del ejército durante su presidencia, mientras que el magistrado César Reyes, quien supuestamente tenía vínculos cercanos con sus opositores políticos, no fue apartado.

“Comparemos los dos casos, el de la magistrada Lombana y el del magistrado Reyes, y ahora el de este fiscal Gilberto Villarreal”, manifestó.

Finalmente, Uribe pidió a sus abogados que presentarán una tutela para impugnar la decisión de mantener la acusación en su contra bajo las circunstancias descritas. “Entonces dicen que como ya no va a seguir con mi caso no procede la recusación, pero sí procede que yo siga en juicio acusado por un fiscal que violó las normas del conflicto de interés, que violó la imparcialidad”.