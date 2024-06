Hugo Rodallega lo aclaró todo: ¿por qué no cobró el penal del empate en la final?

Luego de pasada una semana de la final de la Liga colombiana en la que Atlético Bucaramanga se coronó campeón, tras superar a Independiente Santa Fe por la vía de los penales, el capitán del equipo bogotano, Hugo Rodallega, le dejó un mensaje a los hinchas aclarando una situación de juego. El delantero no cobró el penal con el que los Cardenales igualaron la serie, pues se lo dejó a Agustín Rodríguez y este logró convertir.

Sobre el minuto 87 del juego en El Campín, se produjo la acción en la que Aldair Zarate cometió la infracción contra Francisco Chaverra. El juez sancionó penal, y si bien todos pensaron que iba a ser Rodallega el encargado de patear, se lo terminó dejando al uruguayo Agustín Rodríguez, quien convirtió y celebró, para conducir la definición a los once pasos.

¿Por qué no pateó Rodallega?

En su cuenta de Instagram, el goleador, quien pudo haber superado a Carlos Bacca y establecerse con 13, como el máximo anotador del semestre, explicó que no pateó debido a que tenía mucho dolor en su mano derecha, producto de una caída que sufrió en el primer tiempo y que hasta puso en duda su continuidad en el encuentro.

“Voy a sacarlos de una duda. En los últimos días, mucha gente me preguntó por qué no cobré el penal del empate. La respuesta es simple: no soportaba más el dolor en ese momento (tenía una fractura en su mano derecha), no me sentía bien y para eso están los compañeros que también se preparan, en este caso Agustín”, se lee inicialmente en el mensaje.

Y añadió que primó lo colectivo, por encima de su interés particular, que era ser el máximo artillero: “Por supuesto en ese momento lo que me interesaba era ser campeón de Liga como equipo, lo de goleador pasaba a un segundo plano. Espero les quede claro que primero está el grupo, que lo individual”, concluyó.

Captura de pantalla de la publicación de Hugo Rodallega Ampliar

Tiempo estimado de recuperación de Rodallega

El delantero de 38 años fue intervenido con éxito de su fractura en el metacarpo de la mano derecha, con la que jugó más de 70 minutos la final vuelta de la Liga. “Durante el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay, el jugador presentó una fractura en el metacarpo de la mano derecha. Observación: El jugador ya fue intervenido quirúrgicamente y la incapacidad se evaluará según su evolución”, comunicó el equipo.

Su rehabilitación podría tardar hasta 2 meses y medio, por lo que es posible que no esté disponible para las primeras fechas de la liga en el próximo semestre. Con el paso de los días, se conocerá cuándo podría jugar, mientras tanto, el equipo se encuentra de vacaciones y en las siguientes semanas iniciará la pretemporada.