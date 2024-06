El sombrero de Carlos Pizarro: de los símbolos, signos y bienes de la cultura

De la polémica del fútbol en Caracol Radio, pasamos a la polémica en Hora20. Esta noche de viernes con un programa para analizar, debatir y entender los símbolos, el patrimonio, la memoria y la polémica que levantó esta semana el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro, comandante máximo del M-19 como patrimonio cultural de la nación. Una mirada a la construcción colectiva de memoria y de consensos a la hora de definir nuestros símbolos, de lo que representa, de la identidad y de las constantes tensiones a la hora de reconocernos. Lo que dicen los panelistas

Helena Urán, politóloga, máster en Estudios Latinoamericanos, Lingüística y Cultura de Medios, Autora del libro Mi Vida y el Palacio y columnista en varios medios, planteó que se debe tener claro que la guerra y la paz tiene relación directa con el lenguaje y los símbolos que la representa, “ayer me topaba con una frase que dice que el lenguaje crea y piensa por nosotros”. También manifestó que es complicado sacar estos símbolos lejos de contexto desde una plataforma de poder donde nadie tiene posibilidad de debatir y, “sobre todo, teniendo en cuenta que no solo es la bandera del M-19, sino que Pizarro tiene también un pasado violento”. Manifestó que el hecho de haber firmado la paz está bien, pero que se debe aclarar que los símbolos que se crean deben unir a la nación y no dividirla.

Agregó que sí ve una pretensión no de un jefe de Estado, pero si de un militante que quiere construir una historia oficial a partir de una causa particular, “es interesante saber si todos los del M-19 lo ven así. Hay que discutir las posturas frente a esto”.

Por último, dijo que glorificar a estos armados le parece que es ofensivo e irrespetuoso con quienes fueron violentados por las acciones de ellos fuese o no la intención, “es como implantar o tergiversar la historia frente al país”.

Aquiles Esté, semiólogo, profesor de Gestión de Contenidos de Marca en la Universidad de Miami y consultor, comentó que tiene la sensación de que el gobierno Petro está muy orientado a la propaganda, “me recuerda ciertos gobiernos cuya función pública es la propaganda, ahí meto tanto a líderes de izquierda como de derecha”. De otro lado, dijo que los gobiernos orientados a la propaganda generan alta polarización y terminan fracasando, “cando veo estos gestos de Petro, veo gestos de propaganda y no un objeto de unificación del país”. También resaltó que le preocupa que Petro es un tipo de gobernante cuyo problema no es el futuro de Colombia, sino el pasado, “el eje narrativo es el pasado y son gobiernos que resuelven temas del pasado”.

Destacó que el símbolo del sombrero Carlos Pizarro Pizarro no va a quedar como un símbolo de la paz, “no es un símbolo que genere consenso como para que permanezca en el tiempo y todos los colombianos lo reconozca como símbolo de paz”.

Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista, detalló que estamos ante un gobierno que toma unos signos y dice que tienen un gran valor, “pero todas las sociedades del mundo están divididas, de manera que, si es imposible decretar un símbolo, lo es mucho más cuando hay un nivel de división como el que tenemos en Colombia”. Resaltó que cuando se habla de una cosa que perteneció a Carlos Pizarro, estamos hablando de una persona que está en el centro de muchas polémicas del país porque acá llevamos muchas décadas en guerra, “cualquier persona que haya participado en la guerra es sujeta a controversia”.

Destacó que hoy en ninguna sociedad hay símbolos que reúnan a toda la sociedad, “históricamente el símbolo es polisémico, contiene muchos significados y se confunde son signo y símbolo”, pues fue claro en afirmar que los signos no tienen la capacidad de unir y están respaldados con la fuerza legal, “el símbolo es distinto, ¿qué símbolo unifica hoy a Estados Unidos? Ninguno, todo introduce a una división”.

Por último, dijo que estos signos sirven para unir a un grupo, “en este caso el grupo político del presidente Petro. Justo en un momento en el que el gobierno no da pie con bola y hay desastres que no son solo de comunicación”.