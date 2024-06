Ley Minera afectará a miles de familias: Asocarbonor

Cúcuta

Representantes del gremio carbonero en Norte de Santander presentaron ante el gobernador de Norte de Santander y representantes en el Congreso, un análisis detallado sobre los impactos que se tendría, al ser aprobado, el proyecto de Ley Minera.

“La importancia de este proyecto no puede subestimarse, ya que su aprobación podría significar el fin de una industria que ha sido el sustento de miles de familias en la región” indica Asocarbonor a través de un comunicado.

Enfatiza el gremio “que la participación de la comunidad y la comprensión de los impactos de esta ley son cruciales para asegurar un futuro en el que la minería del carbón pueda seguir siendo una fuente de empleo y desarrollo para el departamento. Esta iniciativa busca fortalecer la voz de los nortesantandereanos en el Congreso y asegurar que cualquier decisión tomada refleje las necesidades y preocupaciones de quienes dependen de esta industria”.

Asocarbonor fue enfático en indicar que “las políticas propuestas por el presidente Petro no están alineadas con la demanda energética mundial ni con la realidad de la descarbonización. El mundo avanza hacia fuentes de energía más sostenibles a un ritmo que no coincide con la velocidad impuesta por la nueva ley, la cual carece de escenarios de transición claros y podría generar una parálisis, no solo en el sector minero, sino en muchas industrias que dependen del carbón para operar y ofrecer resultados”.

Dice el gremio que ignorar esta tendencia podría tener repercusiones negativas no solo para la industria minera, sino para toda la economía nacional.

Tras lo anterior, se concretó “la creación de una mesa de trabajo con legisladores para analizar la ley minera; el envío de documentos técnicos a las Unidades Técnicas Legislativas; la preparación de otro espacio de análisis con expertos; la organización de un diálogo en Fedecapitales y la Federación de Departamentos para discutir las preocupaciones de los departamentos afectados; y la colaboración con entidades gremiales nacionales como la Federación Nacional de Carboneros, FENALCARBON, para coordinar esfuerzos y presentar una posición unificada frente al proyecto de ley”.