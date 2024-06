Hospital Regional de Chiquinquirá tiene ocupación de más del 200 % y está en alerta roja

Chiquinquirá

La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá está pasando por una difícil situación porque nuevamente está en alerta roja por una ocupación del 227 %.

Cuatro días antes habían bajado hasta alerta naranja y amarilla, pero de nuevo están en alerta roja. “Solicito a la comunidad que haga un uso racional del servicio de urgencias. Para nosotros es muy importante brindar muy buena atención, sobre todo a los triage 1, 2 y 3″, es el llamado de la gerente de la institución, Juliana Cortázar.

Los pacientes cuando llegan al servicio de urgencias, en el triage (primera valoración que se hace) están clasificados de 1 a 5. Los 4 y 5 pueden ser atendidos por consulta externa y no requieren ser atendidos por urgencias; los 1, 2 y 3 necesitan atención inmediata y por eso son priorizados en el servicio.

Es evidente que se está pasando por un pico respiratorio muy importante y eso también ha hecho congestionar los servicios. “Adicional, se están atendiendo pacientes de Cundinamarca y Santander, por lo que ha llevado a que este servicio esté muy colapsado”, aseguró la doctora Cortázar.

“¿Cuándo no acudir? Cuando aquellas patologías que pueden ser atendidas por cita médica con la EPS, no requieren una atención inmediata; que su vida no se sienta en riesgo, ni en peligro. Esos pacientes son los que están congestionando el servicio y que no permiten una atención más detallada para los triage 1, 2 y 3″, es la preocupación de la gerente del Hospital de Chiquinquirá.

La alerta roja implica que todo el hospital hace un despliegue en atención, que todo el personal está en disponibilidad, se aumenta la capacidad instalada, se contrata más recurso humano, se deben tener los insumos y medicamentos necesarios para la correcta atención. Básicamente, se multiplican esfuerzos y se tiene personal adicional.