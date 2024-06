🔴 EN VIVO | Países Bajos Vs. Francia: Minuto a minuto del partido por la Eurocopa 2024

Se juega uno de los partidos más atractivos de la Eurocopa 2024 en la fase de grupos del certamen continental. Países Bajos y Francia se baten en el Red Bull Arena de Liepzig para concluir la segunda fecha del grupo D que anteriormente tuvo la victoria de Austria sobre Polonia 3-1.

El elenco dirigido por Didier Deschamps no contar√° en la formaci√≥n titular con su estrella Kylian Mbapp√©. El delantero del Real Madrid sufri√≥ una fractura en su nariz, tras un choque fortuito con Danso, jugador austriaco. Sin embargo, el jugador de 25 a√Īos podr√° jugar con la m√°scara protectora, tomando su parecido a Donatello, personaje de las Tortugas Ninja.

Pa√≠ses Bajos va con toda su n√≥mina a disposici√≥n, buscando superar a la subcampeona del mundo, que puede que cuente con el joven galo para el segundo tiempo, seg√ļn lo disponga Deschamps. En el conjunto naranja, va con Memphis Depay y Cody Gakpo como las principales cartas en el frente de ataque para invadir la defensa azul.

El t√©cnico de la selecci√≥n neerlandesa, Ronald Koeman, expres√≥ que el equipo rival es un contrincante de alta competencia con o sin la presencia de Mbapp√© al contar con un amplio recambio en la banca. ‚ÄúFrancia es tan fuerte que si Mbapp√© no juega habr√° otro que tambi√©n ser√° muy bueno. Sinceramente, tampoco me he preocupado por eso, no tengo ninguna influencia en lo que pueda pasar‚ÄĚ, expres√≥.

Por su parte, Deschamps cont√≥ que su grupo est√° listo para jugar con diferentes jugadores. Antoine Griezmann, Ousmane Demb√©l√©, Marcus Thuram, entre otros, son las alternativas con las que cuenta el t√©cnico franc√©s. ‚ÄúLa influencia de Antoine en nuestro juego es una parte importante. Tengo plena confianza en √©l‚ÄĚ, cont√≥.