Alcaldes del Valle de Tenza fueron escuchados por el Gobierno Nacional

Tunja

Este jueves 20 de junio varios mandatarios del Valle de Tenza en Boyacá sostuvieron una reunión con el Ministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de buscar soluciones a la problemática que hay en este sector a causa de la ola invernal.

En este encuentro se habló sobre la instalación de un puente metálico en uno de los sectores de mayor complejidad en el municipio de San Luis de Gaceno (Boyacá), quienes se encuentran incomunicados tras las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas y que han dejado vías cerradas.

“Nos reunimos con la señora Viceministra de Transporte, con la ANI, con algunos alcaldes de la región con el ánimo de concretar y de verificar como estaba el avance de lo que supuestamente se habían comprometido en otro momento, pero que no se ha avanzado absolutamente nada, sin embargo, se hizo una sesión por parte de la señora Viceministra con los técnicos y los ingenieros militares que en el día de hoy se desplazan a los puntos críticos con el fin de evaluar la pertinencia de los puentes militares. Así las cosas, también se desplaza al sector una comisión de la Concesión Transversal del Sisga con el ánimo de evaluar el indicio de las obras de manera transitoria para esta vía”, aseguró Nelson Garzón, alcalde de San Luis de Gaceno.

Garzón Chitiva nuevamente hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que hagan presencia no solo en su municipio, sino en todo el Valle de Tenza que padece de graves afectaciones.

“Realmente el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha sido absolutamente nulo, han brillado por su ausencia. No hemos tenido para nada el apoyo de ellos. Ni siquiera la asistencia de un delegado de la Unidad Nacional con el ánimo al menos de escuchar las inquietudes, con el ánimo de verificar lo que está pasando en la región y eso a mí me parece muy preocupante, después prácticamente de un mes que llevamos en emergencia y es la hora que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no aparece por ningún lado. Los alcaldes de la región ya hemos oficiado el decreto de calamidad pública, la misma Gobernación de Boyacá declaró la alerta roja en todo el departamento, y a pesar de eso, a pesar de oficiar, a pesar de salirle a los medios, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no hace presencia en el sector y pues eso hace ver que realmente estamos totalmente abandonados y sin ningún tipo de apoyo que debería estar presente en esa situación”, agregó.

Hoy se desplazará un grupo de expertos de la Concesión Transversal del Sisga a uno de los puntos críticos del municipio de San Luis de Gaceno donde analizarán el terreno para la instalación de un puente metálico, con el fin de mitigar en parte la situación que atraviesa esta región del departamento.