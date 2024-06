Santa María, Boyacá, clama por ayuda humanitaria y presencia de la Ungrd

Santa María

El municipio de Santa María (Boyacá), clama por la ayuda del Gobierno nacional y busca que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les ponga cuidado, ya que sus habitantes sufren las graves consecuencias de la ola invernal.

Con el paso de los días la situación de los cerca de 4.000 habitantes del municipio se vuelve más compleja, ya que los alimentos comienzan a escasear, el turismo es nulo y el comercio ha comenzado a cerrar sus puertas.

“La situación en Santa María es dura, crítica y no ha mejorado para nada. Al contrario, ha empeorado. Ha empeorado porque infortunadamente la Hidroeléctrica de Chivor también paró su generación y está haciendo los reboses, que es un poco de metros agua que está pasando por nuestro municipio y están afectando los cultivos, están afectando las orillas de las vías que comunican a Santa María con el Guavio, con Mambita puntualmente, con San Pedro de Jagua y con Medina que es la única vía que tenemos nosotros de acceso por ese costado y pues la vía de San Luis de Gaceno que está completamente colapsada, no tenemos acceso para San Luis, los camiones que pasaban por nuestra vía en la Transversal del Sisga no lo pueden hacer porque está colapsada completamente, no tenemos acceso y los hoteles, restaurantes y comercio se han visto afectados y los alimentos han comenzado a escasear. No tenemos como bajar materiales hacia Santa María para la construcción y ya no hay cemento, no hay gravilla, no hay arena. Entonces el daño es total para nuestro municipio”, manifestó Rubén Darío González, alcalde de Santa María.

De acuerdo con el mandatario local, desde que se registraron las fuertes lluvias que derivaron en la caída de banca en la Transversal del Sisga y varios derrumbes en las principales vías del municipio y que los tiene incomunicados, la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo no se ha hecho presente y los tiene abandonados.

“Desde Santa María se ha pedido la ayuda de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero no han aparecido todavía. Llevamos más de 20 días y no aparecen. No sé cuál es la discusión si una emergencia es inmediata, es como cuando usted pide un auxilio, es ya y no aparecen, entonces ese es el llamado al Gobierno nacional que aparezca con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El departamento nos ha dado su ayuda hasta donde ha podido, el señor Gobernador llegó con ayudas humanitarias, llegó con maquinaria, pero es insuficiente porque el departamento está en alerta roja y nosotros estamos incomunicados, no hemos recibido ni siquiera un saludo por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, agregó González.

En el municipio fueron impactados por la ola invernal más de 460 campesinos que han perdido sus cosechas y la ganadería se ha estancado, al igual que el comercio donde varios almacenes, hoteles y restaurantes se han visto obligados a cerrar sus puertas.