Quindío se suma a la primatón que impulsa Fenalco para aumentar ventas del comercio

ARMENIA

Desde Fenalco en el Quindío, manifestaron su preocupación por que el comercio lleva 17 meses con ventas a la baja y por eso esperan que con la estrategia de la primatón se puede mejorar los ingresos y evitar cierres y pérdidas de empleo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con la directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Quindío Diana Patricia López y la situación del comercio y las estrategias para aumentar las ventas.

La líder del gremio comercial de Fenalco agregó “el comercio y los comerciantes no andan por buen camino, pero por eso en todo el país y por supuesto en el Quindío vamos hacer la Primatón y empezaremos este fin de semana con la feria de Motor Room en el centro de convenciones y también del 28 al 30 muchos centros comerciales y comerciantes están uniendo a estos grandes descuentos que vamos a apoyar y con esto a ver si dinamizamos y subimos un poco este mercado,

17 meses con ventas a la baja

Llevamos 17 meses seguidos con el mercado con ventas muy bajas, ustedes saben que hay una inseguridad política muy dura, que obviamente la inflación los intereses, las empresas, las familias no están utilizando las tarjetas de crédito, no las están utilizando obviamente porque los intereses no están bajando lo suficiente, entonces es poco es preocupante, pero la fe no se pierde y la esperanza tampoco, sin embargo, los comerciantes están cerrando negocios y también están empleados. Están despidiendo la nómina, la están bajando los costos y los gastos los están bajando, que también nos preocupa muchísimo

Llamado a los comerciantes

A los comerciantes tener fe esperanza no se rinda, seguimos luchando. Yo sé que los comerciantes hemos pasado una pandemia, hemos pasado muchas cosas y la resiliencia no se no se termina, tenemos que seguir luchando, la fe no se pierde, la esperanza tampoco y por eso hacemos estas ferias desde Fenalco y más eventos en todo el año para dinamizar la economía de nuestro departamento y no bajar la guardia tenemos que tener mucha esperanza.

Mesa sectorial de Concesionarios del Quindío

Oscar Gómez representante de Autama Motos del Quindío “este año vieron el año pasado digamos. Fue un año más golpeado cierto. Sabemos que también este año se ha caído un poco según el porcentaje lo que marcan las estadísticas que nos dicen, pero este año o lo que se han estado en el presente unos grandes descuentos en las partes de las tasas, entonces vemos una gran oportunidad para que estas cifras se vuelvan a levantar, obviamente si estamos cayendo un 7% versus el año pasado a hoy cierto, lo que va en todo el semestre versus el año pasado, pero creemos que con las nuevas tasas del punto 99, que están dando algunas financieras va a ser un gran alivio para que todos podamos tener vehículo nuevo.

Motor Room 2024

La directora de Fenalco sobre este evento señaló “llegamos a la quinta versión de Motor Room donde van a estar grandes marcas donde estamos dinamizando este mercado con esta feria tan espectacular, donde van todas las marcas, pueden ir todos los empresarios la ciudadanía, a comprar su carro a cambiar su carro a esas retomas y por qué no aprovechar esa Primatón”

El ingreso a la Motor Room viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio en el centro de convenciones de Armenia es totalmente gratis. Eso queríamos para que la gente fuera y obviamente aprovechen esto tan hermoso y Motor Room, que venimos cinco años quinta versión y que es dinamizando este mercado tan importante.