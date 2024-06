¿Qué dijo la hermana de Ana Teresa Gualteros, luego de la captura del asesino en Armenia?

ARMENIA

En Armenia, la Policía capturo a un hombre que tienen una condena vigente a 39 años de prisión como autor del homicidio de una mujer en el año 2013, familiares de la mujer aseguran que ahora si se hará justicia.

Y es que según la Policía del Quindío fue capturado en Armenia un hombre con orden de captura por Homicidio Agravado y Acceso carnal Violento

En un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Armenia en la Ciudadela Sorrento de la Comuna 10 en el norte de la ciudad, capturaron a Luis Alejandro Hurtado Zuleta quien era requerido por un juzgado para cumplir una condena de 39 años en un centro carcelario.

Hurtado Zuleta enfrenta cargos por los hechos ocurridos en enero del año 2013 en el municipio de Salento, vereda Los Pinos, donde perdió la vida la señora Ana Teresa Gualteros

Según la Policía durante el proceso de identificación este individuo, intento escapar, sufriendo una caída que le ocasionó una lesión en su hombro, por lo cual recibió atención médica.

Luis Alejandro Hurtado Zuleta será presentado ante el juzgado correspondiente para dar cumplimiento a la condena impuesta en su contra.

Marta Liliana Gualteros hermana de Ana Teresa Gualteros

En la tarde del miércoles 18 de junio sobre las 6:20PM me informan que Alejandro Hurtado fue capturado no me dijeron en dónde, ya después hablé con el policía encargado de todo lo de mi hermana desde el fallecimiento y me corroboró que sí, que, si era verdad, pero de ahí no supe, nada más ya después los medios que empezaron ya a enviar la noticia.

¿Qué significa la captura del asesino de su hermana?

Para nosotros, pues la verdad, pues no es una felicidad completa, porque pues a mi hermana nadie no la va a devolver, pero si nos da un fresquito una tranquilidad de que se hizo justicia, porque fuera de que llevamos 10 años esperando a que solucionará no dieran el inicio al proceso, hubo que esperar también pues todo el tiempo del proceso ya que lo sentenciaron y ver que se voló, ha sido siempre es bastante para toda la familia y doloroso porque todo ese proceso es como volver a revivir todo lo que sucedió, entonces si ha sido muy duro, pero para nosotros en este momento pues de verdad que sí, sentimos que por fin se hizo justicia de que alguien va a pagar

Y bueno y esperando que Dios quiera que sea pronto y que terminen de judicializar y que le den condena Alejandro Hurtado y que también pues en algún momento lo puedan capturar y así ya quedan las dos que hicieron todo este mal dentro de rejas.

Agradecimiento

Muchas gracias por todo, agradezco a todos los medios de comunicación, agradezco a la señora o al Señor no sé qué llamó informó que de este personaje que estaba en ese sitio y agradezco a todas las personas que han estado al lado de nosotros ayudándonos en todos estos años, a que esto por fin se solucionara, muchísimas gracias.

En Armenia capturaron al homicida de Ana Teresa Gualteros condenado a 39 años de prisión