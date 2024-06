El Ministerio de Educacación anuncia espacios de concertación para nueva Ley Estatutaria

Este miércoles 19 de junio el presidente del Senado de la República, Iván Name, anunció que en la última jornada de esta legislatura no se agendaría el proyecto de Ley Estatutaria para la Educación. Por este motivo, el proyecto se hundirá en el Congreso de la República, considerando que en sesiones extraordinarias no podrá debatirse. La iniciativa legislativa del gobierno Petro superó tres debates y se quedó a una discusión, en la plenaria del senado, de convertirse en ley.

“Desde el gobierno nacional tenemos la voluntad de continuar discutiendo el proyecto de Ley Estatutaria, con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional. Seguiremos invitando a construir espacios de concertación de ideas y desde el Ministerio de Educación abriremos los escenarios de dialogo social que sean necesarios porque el presente de nuestros niños y el futuro de los colombianos no puede quedar en puntos suspensivos”, dijo Aurora Vergara, ministra de Educación Nacional.

El proyecto de Ley Estatutaria tenía como objetivo principal garantizar el derecho fundamental a la educación en todos los niveles y también vincular a procesos de formación a poblaciones especiales, como por ejemplo a las personas que están pagando condenas en las cárceles del país.

“Las familias que viven en contextos de mayor vulnerabilidad necesitan una educación de calidad, en condiciones de calidad y esto no da más espera”, explicó Vergara. Esto considerando que la Ley Estatutaria contenía en su articulado estrategias para la implementación de programas académicos diferenciales para comunidades étnicas, campesinas y raizales.

De acuerdo con las declaraciones que entregó la titular de la cartera educativa, y como hecho en el que coinciden expertos en el sector, desde hace más de 30 años hay una deuda pública con la formulación de una ley marco que permita cumplir a cabalidad con los mandatos de la Constitución en materia de acceso a la educación.

“Colombia requiere nuevas leyes de educación y una inversión estatal suficiente que permita llevar al país a la universalización de la educación como estrategia para generar desarrollo sostenible, equidad y paz territorial”, concluyó Vergara.

En medio de este contexto, Mañana la ministra de Educación ofrecerá una rueda de prensa sobre las 2:30 de la tarde y uno de los temas sobre los que entregará declaraciones es justamente el panorama normativo bajo el que actuará el gobierno de ahora en adelante para cumplir con los objetivos en materia educativa. Es preciso recordar que hay un compromiso desde la campaña presidencial por vincular 500.000 nuevos estudiantes a instituciones de educación superior durante el gobierno de Gustavo Petro.