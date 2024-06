El 15 de julio se estaría dando movilidad por la calle 36 hasta la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Los trabajos del Plan Centro Bucaramanga, que comprende las carreras 10, 11 y 12 entre calles 34 y 36, avanza en un 95 % de ejecución del contrato.

Según el secretario de Infraestructura, Jorge Alejandro García, proceso en este momento presenta unos adelantos en materia de fundición de vías, para agilizar la apertura de la movilidad vial y peatonal.

“Vamos a empezar a fundir esta semana y culminará la próxima semana, para poner en funcionamiento a partir del 15 de julio; este es un compromiso muy grande que tiene el contratista con nosotros, y la alcaldía con la ciudadanía”, explicó el secretario.

Actualmente, los trabajos que se adelantan sobre las direcciones mencionadas, son unos trabajos específicos de fundidas de vías para poder poner en funcionamiento la circulación; por el momento los trabajos se detallan así:

1. Carrera 12: Intervención compartida entre contratista y Electrificadora de Santander para atender maniobra eléctrica de la obra.

2. Carrera 11: Cerramiento de redes sanitarias para permitir el funcionamiento del parqueadero existente.

3. Carrera 10: Culminación de fundición vial para que visitantes de la Casa del Libro tengan libre acceso.

Argumentó que los hallazgos de esta administración en relación con la demora en los avances, corresponde a que esta intervención es una obra heredada, de la cual no existían planos completos, no contaba con las especificaciones de obra ni soportes técnicos, así mismo, no hubo concertación con la comunidad ni comerciantes del sector.

