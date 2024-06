Concejal Jorge Bolívar denuncia presunta campaña de desprestigio en su contra

Ibagué

El concejal conservador, Jorge Bolívar, reveló en la sesión del miércoles detalles de lo que sería una campaña de desprestigio en su contra para la que se estaría buscando personas para que le inculpen sobre diversos hechos.

“Eso que se está fraguando viene, nada más ni nada menos, del señor Juan Arturo Gutiérrez, primer gestor del municipio y esposo de la alcaldesa. Entonces si a eso vamos a jugar, señor Juan Arturo, perfecto! tranquilo! yo estaré dispuesto también a colocar mis denuncias por determinador, por injuria y calumnia cuando sea necesario”, dijo Bolívar.

El cabildante aseveró que esta campaña sería similar a la que habrían utilizado en su contra durante el proceso electoral del año 2023 “Están fraguando un escándalo en mi contra. Pretenden salir con determinadas personas a acusarnos de diferentes conductas. Lo mismo que hicieron en campaña, pese a que ya pasó la campaña, con panfletos diciendo que Bolívar es acosador, corrupto, violador; manifestando de denuncias en la Fiscalía que nunca tuve”, reveló Bolívar.

En medio de la denuncia Bolívar reveló detalles del supuesto plan para atentar contra su imagen. “Por eso manifiesto, públicamente, que si esa es la estrategia que ustedes tienen para callar la voz de la oposición, pues no me voy a quedar callado. Porque es muy fácil hoy ofrecer un contrato para que digan las mentiras y es muy fácil valerse de la necesidad de las personas, porque tienen hambre, porque no tienen un trabajo y a cambio de un trabajo o dinero le dicen que tienen que decir para dañar la imagen de una persona”.

Finalmente, explicó las razones que lo llevaron a divulgar este caso en la plenaria del Concejo, además aseguró que las personas que se presten para atacarlo deberán responder ante las autoridades competentes.

“Quería hacer esta denuncia pública porque yo sí no soy rastrero como usted Juan Arturo. Quería dejar esto en claro porque considero que la oposición no hay que callarla de esa manera. Hay que callarla con actos de transparencia, con actos de lealtad y de compromiso con la ciudad de Ibagué. A quienes se presten para montajes los vamos a denunciar en la Fiscalía”, puntualizó.