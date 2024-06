“Con talanqueras arriba las movilizaciones no tienen sentido”: gobernador sobre peaje

Cartagena

El próximo sábado 22 de junio desde las 10 de la mañana, se realizará una marcha que iniciará en la Virgencita de Turbaco para exigir noticias sobre el peaje, toda vez que está por cumplirse el plazo de un mes otorgado mediante resolución de la ANI, donde se exoneran a vehículos categorías 1 y 2. Los promotores señalan que aún no hay decisiones de fondo.

Otra es la posición que asumió el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien aseguró que la discusión sigue abierta, por eso no consideró prudente hacer este tipo de actividades cuando las negociaciones con el Ministerio de Transporte, no se han suspendido y lo más importante, destaca, no se sigue cobrando.

“Mientras las talanqueras estén levantadas las movilizaciones no tienen sentido. Tenemos es que estar preparado porque en los próximos días vamos a tener una reunión con el Ministerio de Transporte, y ahí ellos van a dejar establecido cuál es la propuesta que tienen para el departamento; ya veremos nosotros junto a la comunidad si la aceptamos o no”, manifestó el mandatario.

El 27 de junio vence el acto administrativo que permite paso libre de automotores livianos, buses y busetas, por el punto de recaudo ubicado sobre la Troncal de Occidente.