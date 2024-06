Cárcel a profesor acusado de agredir a su expareja en San Juan Nepomuceno

Cartagena

En el marco de la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, Familia y Género (EMFAG), que viene desplegando la Policía Comunitaria en Bolívar, para prevenir casos de violencia intrafamiliar en los hogares del departamento. En las últimas horas, la patrulla púrpura capturó a un presunto agresor de 57 años de edad, quien agredía físicamente a su expareja sentimental.

El hecho se registró en el barrio El Progreso en el sector San Victorino del municipio de San Juan Nepomuceno, en donde la víctima, una mujer de 51 años de edad y quien padece de Parkinson, era agredida físicamente por quien sería su ex pareja, y a quien, además, le pesa una orden de restricción hacía esta mujer.

Medida que en varias ocasiones ha hecho caso omiso este sujeto quien es profesor de educación física en una fundación de dicha municipalidad, puesto que se conoció que, en varias ocasiones, a agredido a su ex pareja con quien tiene un hijo de 9 años de edad. En esta oportunidad, los vecinos de la víctima intervinieron cuando éste, presuntamente intentaba ahorcarla y lograron alejarlo de ella tratando de lincharlo, pero una patrulla de la Policía que se encontraban realizando trabajo de vigilancia, llegaron y evitaron que la multitud enardecida tomara justicia por sus propias manos.

Este presunto agresor, quien no registra anotaciones judiciales, se le señala de agredir a la mamá de su hijo, al parecer, por su ex no quería irse a vivir con él y lo hacía en repetidas ocasiones en presencia del menor.

La mujer fue llevada a un centro asistencial por parte de la comunidad para que los galenos valoraran su estado de salud, mientras que los uniformados se llevaron al presunto agresor a la estación de Policía y posteriormente dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. En audiencias preliminares, este sujeto no aceptó los cargos, sin embargo, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Es de anotar que este año han sido denunciados 340 casos de violencia intrafamiliar y se han capturado a 54 presuntos agresores.