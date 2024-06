Presidente del Cali, contundente: “El tema del descenso no existe acá”

Deportivo Cali prepara su regreso para el segundo semestre en el fútbol colombiano, el cual vendrá con grandes responsabilidades, una de ellas la del descenso, que no ha cesado en lo que va del año. Con Humberto Arias como nuevo presidente y Hernán Torres como el técnico recién llegado, el equipo vallecaucano busca redimirse y regresar al grupo de los ocho clasificados.

En diálogo con El Alargue, Arias habló de los retos que tiene el equipo, el tema de la tabla del descenso, fichajes, la demanda que tiene por Luis Fernando Mosquera, entre otros. “Ser presidente es un compromiso bastante importante para con la hinchada, para con los socios y para el club. La decisión no es pensada, son cosas que van pasando y las acepté y acá estamos”, expresó.

Hay que reforzar la casa

El nuevo presidente del equipo fue enfático al expresar que la posibilidad de caer a la segunda categoría no es algo que piensen, ya que su mentalidad está en llegar a las fases finales de la liga. Además, habló de la llegada de nuevos jugadores al equipo para reforzar el plantel dirigido por Torres.

“El tema del descenso no existe acá, pensamos en competir y en buscar cosas importantes. Los refuerzos, el profesor está contento con los jugadores que hay, han venido trabajando muy bien, hay un compromiso, pero sí habrá dos o tres jugadores que lleguen. Tenemos que traer un central, un delantero y un arquero, si se va Juan José Córdoba, un extremo”, añadió.

El directivo del equipo no dio luces de los eventuales nombres, aunque fue claro en que lo más probable es que no aterricen grandes nombres, pues la situación económica del equipo no lo permite. “Tenemos la limitante del presupuesto y no nos podemos equivocar”, señaló.

¿Qué pasó con la demanda?

En recientes días se conoció que el equipo le debe a Atlético Nacional una cifra aproximada a los 400.000 dólares. Este dinero corresponde al 60% de los derechos económicos del jugador Luis Fernando Mosquera, que se encuentra fuera de las canchas.

“Hubo un fallo en segunda instancia, hay una demanda contra Deportivo Cali, nosotros tenemos una demanda contra el Medellín, con la diferencia de que con Nacional ya hay fallo (…) Nosotros ya hemos comenzado conversaciones con Nacional y su presidente, el doctor Sebastián Botero Arango, y esperamos que podamos llegar a un acuerdo”, apuntó.

Por último, Arias confirmó que hay intereses de otros equipos por Juan José Córdoba, aunque ninguna propuesta que le interese al club. “Hay varias ofertas, todavía no han hecho una que satisfaga las pretensiones nuestras, pero es probable que en el mercado haya un negocio”.

Deportivo Cali iniciará su competición en la liga ante el Deportivo Pereira en condición de local. La Dimayor aun no ha dado a conocer la fecha del regreso del Fútbol Profesional Colombiano.