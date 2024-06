Alberto Garzón: “Jorge Luis Pinto será el nuevo estratega del Unión Magdalena”

Jorge Luis Pinto tendrá una nueva etapa en el Unión Magdalena, uno de los clubes que lo vio nacer como entrenador. Allí estuvo como preparador físico entre 1977 y 1979, y luego tuvo dos pasos como entrenador principal (1988-1989 y 1994 - 1996). Ahora, regresa a la institución con el objetivo principal de regresar al equipo a la primera división, luego de haber descendido en diciembre del 2023.

El presidente del club samario, Alberto Mario Garzón, confirmó en charla con El Alargue de Caracol Radio, la noticia de Pinto como el nuevo técnico, quien reemplazará a Álvaro Hernández. El Ciclón Bananero se quedó ad portas de disputar la final del primer semestre en el Torneo de Ascenso, por lo que se decidieron por un entrenador de pergaminos para volver a la A.

“Sí, le confirmo a todos los oyentes, a la hinchada, que el profesor Jorge Luis Pinto será el nuevo estratega de Unión Magdalena para el torneo que arranca el 20 de julio”, inició diciendo Garzón. Por su parte, agregó que: “El profesor Pinto estuvo hace unos días acá en Santa Marta, regresa a la ciudad el viernes y diseñaremos toda la estrategia de planeación para lo que es el próximo campeonato, llegamos a un acuerdo con él, él escogió a su preparador físico y estamos esperando al asistente técnico y estamos buscando jugadores para reforzar al equipo porque el propósito es devolverle la felicidad y la alegría a nuestros seguidores y ascender a la primera categoría”.

¿Cómo convencieron a Pinto?: “El profesor Pinto ha sido un amigo de toda la vida de Unión Magdalena, fue preparador físico, fue el director técnico de la reserva e inició su carrera acá en Santa Marta. Es una persona muy querida y siempre ha estado en contacto con los dueños del equipo, existe un afecto por la ciudad y por el Unión Magdalena. Estamos contentos de que nos dé una mano, que haya aceptado esta propuesta, es un reto que se ha propuesto de tomar este equipo y llevarlo a la primera categoría, de donde nunca debió haber salido”.

Posibles posiciones a reforzar: “El profesor Pinto está pensando en un 10, un central, un volante mixto. Está haciendo averiguaciones con sus amigos en Uruguay, en Argentina, las posibilidades en el fútbol colombiano. Ha manifestado que va a seleccionar los mejores elementos humanos para que nos den lo que necesitamos”.

Trabajo en divisiones menores: “Las divisiones menores se viene trabajando. Tenemos un grupo de muchachos que promete muchísimo, hay que trabajar con mayor intensidad las divisiones menores. El equipo profesional es joven, pero maduro y se compromete. Con ellos refuerzo que traigamos, va a ser mejor y vamos a intentar obtener el resultado que es regresar a la primera división”.

El golpe de no llegar a la final: “Quedamos dolidos, frustrados porque no pudimos clasificar a la final, hicimos una tarea de mucho esfuerzo, hubo muchos problemas en el desarrollo del semestre, fuimos víctimas de las puestas ilegales, nos pudimos reponer de la situación, el equipo mostró y trabajó, pero las cosas no se dieron. Nos perjudicó el pésimo arbitraje, no fallaron un fuera de lugar y este gol ilegítimo nos sacó de competencia. Muy contento con la labor que hizo el profesor Álvaro Hernández, hizo una labor importante, quedamos en buenos términos con él y con las puertas abiertas”.