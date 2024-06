Trabajadores de la IPS Vive salud en Armenia denuncian que les deben dos meses de salario

ARMENIA

No hay derecho, trabajadores la IPS en Vive Salud en Armenia denuncian que les deben dos meses de salario y la empresa fue cerrada por no cumplir los requisitos por parte de la secretaria de salud del Quindío, a los trabajadores les adeudan entre 8 y 10 millones de pesos

En Caracol Radio Armenia hablamos con Liliana Rodríguez una de las afectadas que relató lo que han tenido que vivir por las directivas de esta IPS que su sede principal es en Manizales, pero atendía los cuidados paliativos en Armenia.

Y explicó “la situación es la siguiente a nosotros nos quedaron debiendo dos meses de salario, nos hicieron trabajar dos meses, digamos que prácticamente gratis, aún ha sabiendas de que ya no iba a haber más trabajo, 2 de junio que nos reúnen el revisor general, y el representante legal y el jurídico donde nos dicen oh, sorpresa que nosotros ya no trabajamos más que porque la empresa ya no tiene como más sustentar otro sueldo más y que la Nueva EPS no les ha pagado, que esto ha sido parte del gobierno el mismo discurso, que siempre hemos escuchado por las por los mismos motivos que han quebrado las IPs en el cómo nos pasó en humanizar.

Y agregó “Entonces es increíble y que muchos de nosotros, sino la mayoría veníamos también de proceso del cierre de Humanizar que es para nadie, es un secreto que se acabó perfecto y también nos quedaron debiendo.

Nos mintieron

Las directivas de Vive Salud nos dicen que no nos preocupemos, que ellos nos van a dar una cuenta y unos acuerdos de pago, pues obviamente sin un peso y ya era 2 meses de cuenta que nos iban a dar un acuerdo de pago tal día y que estuviéramos pendientes, se llegó ese día y nunca aparecieron, ellos son de Manizales entonces que ellos tenían que desplazarse para Manizales volvimos a encontrarnos en la empresa, nunca aparecieron no nos dieron la cara.

Lo último fue darnos unos contratos donde nunca se habían hecho desde el principio, sino que se hicieron ya cuando nos habían sacado a cada uno nos dieron un contrato, pero no contrato como si hubieran sido desde el primer día hasta ese día, pero no tampoco un contrato con todo como debía haber.

Nosotros recibimos ese contrato y lo firmamos, pero siempre en la espera y en la buena fe de ellos, o sea, pensábamos en que nos mirábamos y decíamos esto es imposible que nos esté pasando a través de nuevo a nosotros y que Dios nos vayan a salir con cualquier cosa, creímos en ellos y pasaron varios días y eso no fue posible.

La denunciante agregó que “nos contactamos con la Secretaría de Salud pero nosotros pensábamos que la Secretaría de Salud iba a ser el apoyo como para que nos ayudara a ver porque que ellos nos habían sacado de esa forma tan abrupta, y oh sorpresa fue que ellos llegaron allá con lupa y encontraron cualquier cantidad de inconsistencias, hasta el punto de tener que cerrar la mayoría de los servicios, cuál servicio con los biología, terapia respiratoria, terapia ocupacional, hasta cuidados paliativos, que era prácticamente que lo que daba el sostenimiento de la empresa, entonces pusieron un sello, pero como te digo nosotros la finalidad nuestra no era ni siquiera sabíamos que eso que en esas en esos problemas estaban la empresa, que ni siquiera tenían los papeles al día, ni las hojas de vida de los de los profesionales están actualizados.

¿Y qué le dijeron?

Que tenemos que seguir esperando porque no hay plata, porque no hay convenios y por qué no parece ser que no ya no los van a hacer, pues en este momento yo te podría decir que entre unos 15 y 20 profesionales de la salud, sino más de los que están allá de planta porque parece ser que los que están allá tampoco les han pagado. Aquí estamos todas es un equipo multidisciplinario, como te decía, somos terapeutas respiratorias, terapeutas físicas o no en biología o que trabajo ocupacional nutricionistas, psicología, o sea, es un equipo grande de empleados de profesionales de la salud.

¿Cuántos les deben?

A todos nos están debiendo en los últimos dos salarios promedios, a mí me están debiendo más de 8 millones de pesos, a una compañera le están debiendo 10 millones de pesos, a otra compañera le están debiendo 12 millones de pesos y la compañía era que le digo que es la compañera que está en embarazo que está en la semana 37, esa niña está pasando las cosas que ustedes no se imaginan está pasando hambre porque es una niña que no es de acá, es costeña y se tuvo que venir acá pues obviamente a buscar a buscar nuevos horizontes y pues además tiene un niño de 5 años y en este momento esa es nuestra preocupación prácticamente.

Usuarios y pacientes afectados

Había 300 pacientes por atender y que nosotros los estábamos atendiendo, teníamos trabajo, nos sacan de esa manera y sin un peso en el bolsillo, dos meses sin peso y que si ellos nos dicen por lo menos nos podemos medio intuir, que eso va a pasar, pues hombre, trabajamos un mes y no los no trabajamos todos por lo menos perdemos un mes, pero fue que perdimos dos meses de trabajo

Secretaría de salud cerró la sede de la IPS Vive Salud

El secretario de Salud del departamento Carlos Alberto Gómez confirmó, que en efecto visitaron el lugar cerraron la sede y explicó “recibimos solicitudes por parte de personas que laboran en la clínica, una serie de atrasos en el pago de las remuneraciones que ellos venían recibiendo por la prestación del servicio, al verificarse pues todo lo que tiene la clínica de encontrar pues una prestación de servicios de hospitalización en casa, de terapias respiratorias y física y de Cuidados Paliativos cuando se verificó la parte correspondiente a la habilitación de servicios, verificamos que estos servicios no se encontraban habilitados, entonces se procedió al cierre de estas actividades y con el caso de los trabajadores dimos traslado a la delegación del trabajo para lo de su competencia.

Ministerio de Trabajo

El director territorial del Ministerio de Trabajo en el Quindío Héctor Elías Leal indicó “efectivamente la semana pasada la IPS vives salud Armenia SAS radicó ante esta territorial una solicitud para suspensión temporal de actividades hasta por 120 días fue un escrito donde no se ha llegado ningún documento de soporte, en ese sentido nosotros el pasado 11 de junio de 2020 conforme a los justificaciones que establecen la norma a llegar a los documentos respectivos hasta hoy no tenemos un soporte que le permita esta Dirección Territorial delegar un inspector de trabajo para que indague en terrenos los hechos reales.

Y agregó, hay que tener en cuenta que, si la decisión es de carácter financiero y económico, nosotros recogemos la información la evaluamos y le enviamos a Bogotá para que sea el nivel central del Ministerio del Trabajo quien tome la decisión, pero si es por otra circunstancia y nosotros estaremos en capacidad de dar esa autorización o no, en este momento como lo reitero, la IPS no ha completado la información.