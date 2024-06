Dinero y amor: estos signos tendrán buena surte hoy 18 de junio, según Profesor Salomón

Con ayuda del tarot, el Profesor Salomón consulta lo que les espera en el día a día de las personas, según su fecha de nacimiento y signo del zodiaco al que pertenezca. Como es costumbre, no empieza la lectura sin decir el color del día y la recomendación general para todos.

Este 18 de junio, el experto recomendó lo siguiente:

Color: azul

azul Número: 1633

1633 Recomendación: para que este día traiga prosperidad, siembre tres monedas de cualquier valor en una matera, pidiendo salud, dinero y amor.

Signos que tendrán suerte HOY

Las cartas le revelaron al experto noticias positivas para todos los signos, algunos reciben pequeñas recomendaciones para atraer lo que quieren. ¡Tome nota!

Géminis

Para los nativos bajo este signo que están de cumpleaños llegan cosas interesantes y oportunidades inesperadas que debe saber aprovechar al máximo. Algunos están negociando algo relacionado con vivienda, que tendrá resultados positivos.

Los juegos de azar van a llegar con una sorpresa, ha estado rondándoles algo y finalmente, va a caerles.

Número de suerte: 3528

Libra

Lo que tenga que ver con negocios, oportunidades y dinero se podrán concretar con mayor felicidad en los últimos días. Quienes están en un proceso de salud, va a tener buen resultado, tenga fe.

Número de suerte: 0133

Acuario

Los tres de aire les salió en el tarot, los nacidos bajo este signo tendrán días buenos en lo económico, una plata se asoma, ya sea par tener más o saldar deudas. Firma de papeles que significaran estabilidad, puede ser vivienda o trabajo.

Número de suerte: 5883

Cáncer

Hay algo importante con el amor, el tarot habló de algo que tiene que fortalecer, mejorar, perdonar, equilibrar o liberar en la parte emocional. Algunas personas les saldrá un viaje o salida que deben aprovechar y vivir con la mente abierta, atrayendo cosas buenas.

Tenga cuidado con la salud, pueden ser quebrantos por el estrés que siente.

Número de suerte: 1846

Escorpión

Buenas cartas. Equilibrio y mejoría luego de superar pruebas fuertes; se ve una recuperación, por lo que debe estar de mejor ánimo. Todo lo referente con la parte del trabajo o emprendimiento tendrá bendición y estabilidad.

Quienes planean irse del país, todo irá fluyendo como lo desea.

Número de suerte: 5790

Piscis

Hay un movimiento con algo de un vehículo, puede ser comprar o vender. Las personas nacidas bajo este signo afrontarán una situación a nivel familiar para la que hay que tener fortaleza. Tendrán mucho trabajo, compromiso con resultados y plata a su favor.

Número de suerte: 3624

Aries

Debe saber llevar las cosas con calma, hay cosas que no salieron como pensaba, pero debe tener paciencia para ir mirando las alternativas y soluciones para eso que no se pudo culminar. Llegará un dinero con el que no contaba, pero debe saber invertirlo.

Número de suerte: 9815

Leo

Las cartas fueron esperanzadoras. Algo que estaba extraviado aparece y lo llena de alegría. Además, en la parte emocional hay una buena alegría, recuperación o estabilidad en el amor. En cuanto a lo financiero, llegará un dinero que le calmará los nervios.

Número de suerte: 0911

Sagitario

El Profesor Salomón asegura que las cartas le dicen que los nacidos bajo este signo deben vencer unos obstáculos y ponerles fuerza. Es por eso que recomienda repetirse la siguiente frase: “yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr”.

Número de la suerte: 1954

Tauro

Las personas nacidas bajo este signo suelen decir muchas groserías, el experto recomienda, según lo que le dijeron las cartas, reducirle a las ‘palabrotas’, ya que estas tienen poder y pueden abrir un campo que no es el conveniente. Implemente frases de bendición y agradecimiento.

Las personas que buscan un ascenso, se les dará con éxito. Además, en el amor, todo mejorará, se estabilizará o aparecerá alguien.

Número de suerte: 8650

No se desesperen, las cosas estarán mejorando, vienen cosas nuevas, pero tiene que organizar. Hay que tomar decisiones, no se le olvide. En el amor, defina lo que quiere, cómo lo quiere y lo que necesita en su parte emocional, como en la parte laboral.

Número de suerte: 2960

Capricornio

Las cartas mostraron celebraciones gracias a que muchas cosas se van a arreglar, algunos problemas o inconvenientes que había se acabarán. También, hay cosas interesantes con el trabajo, puede ser una nueva oferta o un ascenso que estaba esperando.

Déjese llevar por su intuición, esa que está despertando en los últimos días y lo llevará por buen camino.