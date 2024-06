Denuncian a ex comisaria de familia por presuntas estafas en Norte de Santander

Cúcuta

Familias en Cúcuta, Pamplona y Mutiscua en Norte de Santander, habrían sido las víctimas María Teresa Brujes, a quien señalan de haberles ofrecido un negocio aparentemente lucrativo con la compra y venta de tapabocas en el auge de la pandemia por la covid-19. Los denunciantes aseguran que la mujer les ofreció una rentabilidad del 50%, pero que nunca les devolvió el dinero invertido.

Aseguran los denunciantes que esta persona utilizaba diferentes estrategias para engañarlos, como documentos y soportes falsos de un negocio que al parecer nunca existió.

“Otra modalidad es pedir prestadas las cuentas a las personas para que vean el movimiento de dinero que ella tiene, para que finalmente los convenzan de invertir y nunca les devuelve el dinero. Son más de 6.000 millones de pesos en estafas en la ciudad de Cúcuta, Pamplona y en el municipio de Mutiscua, donde estuvo como comisaria de familia”, manifestó a la revista Semana Alberto Elías González, abogado de las víctimas.

Según González, al llegar Brujes a ocupar cargos de comisaria de familia, lograba tener acceso a información personal y financiera de sus víctimas.

“Ellos le han insistido mucho a la señora para que devuelva su dinero, pero ella siempre tiene una respuesta y es que no tiene nada que quitarle y en otras ocasiones, aparentemente, los amenaza, los intimida. Entonces, no han podido ni siquiera tener buena comunicación con la señora, simplemente dice que no tiene plata y punto”, indicó González.

De momento es la Fiscalía la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes en este caso.