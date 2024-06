Caso UNGRD: Carlos Ramón González niega participación en ese escándalo de corrupción

Colombia

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se refirió al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las declaraciones del exdirector de esa entidad, Olmedo López, en las que dice que lo mencionaría en la matriz de colaboración que entregará a la Fiscalía. González, quien actualmente está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, negó algún tipo de vínculo con ese caso.

“Hasta ahora lo que ustedes han visto en medios, tal cual. Solamente el decir de algunos medios de comunicación de que me van a mencionar, porque si ustedes ven las declaraciones del propio Olmedo, en ningún momento han dicho sí ‘Carlos Ramón dijo esto o aquello’, nunca lo ha mencionado. El decir de los medios es que es lo único que existe”, dijo González.

Aseguró que su presencia en una diligencia en la Corte Suprema de Justicia indicó que: “eso fue a una declaración en un caso que se sigue contra el senador Iván Name y el representante Andrés Calle. Yo llegué allá como testigo, y obviamente a decir lo que en un momento dado me consta o no me consta”.

Carlos Ramón González Insistió en que no tiene nada que ver con ese escándalo de corrupción y lanzó críticas tanto a Sneyder Pinilla como a Olmedo López.

“Tengo que decir claramente a la opinión pública y a los medios que no tengo nada que ver con lo que dicen estas personas que ya se declararon culpables de unos delitos, es decir, podemos decir que son unos delincuentes tratando de salvarse enlodando a todo el mundo”, añadió.

Carlos Ramón González estuvo en un debate de control político en la plenaria del Senado sobre supuestos sentimientos a la oposición.