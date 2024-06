A la literatura le faltan relatos del conflicto desde las clases bajas: Jefferson Ospina

Literatura

El periodista Jefferson Ospina complementa su actividad en la narración periodística con el libro Las medidas del engaño, una novela en que relata historias que vivió en su infancia y adolescencia en Aguadas, Caldas, teniendo como eje la generación con la que creció que se veía abocada a escoger entre trabajos varios y sencillos o enlistarse en el Ejército en una época álgida del conflicto colombiano.

Cómo encuentran “Las medidas del engaño”

La novela la editó el sello Random House. Contiene 229 páginas en las que se encuentran dos partes y seis capítulos: Las grietas (13); La antigua metáfora del catolicismo (49); Me maté a mí mismo (95); Monólogos de la derrota (125); Oh, vida mía, ¡ya no me esperes más! (141); y en la segunda parte el capítulo Arañar la niebla (173).

Las razones de Jefferson para escribir la novela

Jefferson Ospina explica que su novela Las medidas del engaño es una serie de experiencias de lo que vio en su generación que creció durante los 90 y la primera década de los 2000. Narra lo que le pasó a muchos jóvenes que se enlistaron en el Ejército para obtener su libreta militar o para hacer carrera y sus historias no terminaron bien, porque la violencia se agudizó exponencialmente.

Las técnicas que usa el escritor

El autor acude a técnicas narrativas como el monólogo interno y el flujo de conciencia, sin caer en la autobiografía porque en realidad los protagonistas son los otros, sus amigos, conocidos e incluso personajes de ficción que ayudan al relato pero basado en hechos reales.

Quién es Jefferson Ospina

Jefferson Ospina, de 35 años, ejerció el periodismo en el diario El país de Cali. Estudió Literatura Iberoamericana en Estados Unidos y al sumar estos conocimientos evidenció que los libros publicados en Colombia sobre la violencia y el conflicto, de las últimas cuatro décadas, la mayoría se han relatado desde la visión de las clases media y alta, por lo que se requería la óptica desde los menos favorecidos llamada clase baja.

El periodismo le ayudó

Recalca que siendo periodista pudo desnaturalizar aspectos que mientras crecía consideraba normales como la mal llamada “Limpieza social” que acaba con la vida de habitantes de calle, drogadictos y prostitutas. Cuando el periodismo le permitió ver los alcances y efectos sociales que esta estrategia malévola tenía en cientos de familias, comprendió el daño que causaba eso que antes veía como natural.

La novela comienza con la crisis en que un periodista cae cuando siendo narrador y divulgador de cultura, experimenta los cambios que la necesidad de generar tráfico en internet lo llevan a tener que hacer notas que considera superficiales y hasta carentes de información útil para los lectores, pone como ejemplos el tener que hacer notas sobre una influenciadora que se emborrachó o de un futbolista que peleó en público.