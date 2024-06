San Luis de Gaceno, el municipio más afectado por la ola invernal, solicita ayuda urgente

San Luis de Gaceno

EL municipio se ha visto gravemente afectado por la ola invernal que ha golpeado la región. En una entrevista exclusiva con Caracol Radio, el alcalde Nelson Garzón Chitiva detalló el crítico panorama que enfrenta la comunidad, que quedó completamente incomunicada tras la pérdida de banca en el sector de Puente Campana. Esta situación ha empeorado con las continuas lluvias, lo que ha agravado aún más el aislamiento del municipio.

“El municipio se encuentra totalmente incomunicado por la pérdida del puente en el sector Puente Campana”, declaró Garzón Chitiva. “La situación es desesperante. Ya no tenemos combustible y los bienes esenciales están escaseando. El precio de los alimentos y otros productos se ha incrementado significativamente. Estamos totalmente desconectados del centro del país”.

El alcalde informó que el fin de semana pasado se sostuvo una reunión con entidades del orden nacional, la Gobernación de Boyacá, Corpochivor, y otros líderes locales pero sin la presencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, según Garzón Chitiva, la respuesta ha sido lenta y no se ha implementado ninguna medida eficaz para mitigar la crisis.

“La vía nacional está completamente intransitable, y no hay una respuesta concreta, rápida y eficiente de las autoridades”, expresó el alcalde. “Nos sentimos totalmente abandonados. No podemos esperar diez días para una solución cuando la gente está en riesgo”.

La falta de respuesta efectiva ha tenido un impacto económico devastador en San Luis de Gaceno. “Estamos perdiendo aproximadamente entre 1000 y 1500 millones de pesos debido a la falta de generación de empleo y las pérdidas en el sector comercial”, detalló Garzón Chitiva. “Los restaurantes y comercios están despidiendo a su personal porque no tienen clientes. La situación económica es insostenible”.

El alcalde destacó que la situación se ha vuelto crítica no solo por la falta de acceso a bienes esenciales, sino también por el incremento de los precios de los productos básicos. “La alternativa de abastecernos desde Villavicencio es extremadamente costosa. El valor de los productos aumenta en un 150-200%”, explicó Garzón Chitiva. “Los comerciantes no pueden sostener estos costos y han comenzado a despedir a sus empleados. No hay afluencia de público debido al cierre de las vías, lo que afecta gravemente la economía local”.

Garzón Chitiva también criticó la falta de acción de la concesión transversal del Sisga, responsable de la vía y el cobro de peajes. “Hasta el momento, lo único que hemos visto es la capacidad de la concesión para cobrar el peaje, pero nada de maquinaria para generar un plan de contingencia que al menos habilite la vía transitoriamente”, añadió el alcalde. “Nos sentimos totalmente abandonados. No podemos esperar diez días para una solución cuando la gente está en riesgo”.

El alcalde hizo un llamado desesperado al gobierno nacional, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se pronuncien y actúen de inmediato. “Necesitamos que las autoridades nacionales vengan al sector, evalúen los riesgos y tomen medidas urgentes. No podemos seguir soportando esta situación”, subrayó.

Además, Garzón Chitiva advirtió sobre las posibles consecuencias de no atender la emergencia de manera oportuna. “El impacto económico y social se acrecienta día a día. La gente no tiene capacidad económica para satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando de pérdidas comerciales significativas y la falta de empleo”, señaló. “Es una situación insostenible que requiere una respuesta inmediata. La vida de las personas está en riesgo”.

El alcalde también expresó su frustración ante la falta de apoyo de la UNGRD. “A pesar de nuestras numerosas reclamaciones y oficios enviados a diferentes entidades, la respuesta ha sido extremadamente lenta. Parece que no fuéramos parte de este país”, lamentó Garzón Chitiva. “La comunidad está desesperada y no puede esperar más”.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, tiene programada una visita al departamento de Boyacá para el 27 de junio, “consideró que esa fecha es demasiado tarde. Una emergencia no puede esperar diez días. Necesitamos una solución inmediata. No podemos decirle a la gente que debe abandonar sus casas en diez días. Esto es una cuestión de vida o muerte”, enfatizó.

La comunidad de San Luis de Gaceno espera una pronta respuesta para superar esta emergencia que pone en riesgo la vida y el bienestar de sus habitantes. “Estamos solicitando ayuda urgente. No podemos seguir esperando mientras la situación se agrava. La vida de las personas está en riesgo y necesitamos una respuesta inmediata del gobierno nacional y de las autoridades competentes”, concluyó Garzón Chitiva.