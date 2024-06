No solo en el dinero: los signos más bendecidos esta semana, según el Profesor Salomón

El inicio de una semana es la oportunidad de cambiar cosas, mejorar y recibir nuevas bendiciones, según los astros. El ‘Profesor Salomón’ recomendó para este lunes 17 de junio realizar un sahumerio para la limpieza en el hogar, puede ser con incienso o lo que usted prefiera.

Este día es de Luna creciente, ideal para que los proyectos y oportunidades vayan en aumento. El experto recomienda repetir la siguiente frase durante del día: “hoy para mí es lo mejor y punto”.

Consultando a su tarot, el Profesor Salomón reveló detalles de lo que les espera a los diferentes signos zodiacales esta nueva semana de junio.

HORÓSCOPO 17 DE JUNIO

• Tauro

Es una semana en la que debe resolver cosas relacionadas con papeles o documentos que debe firmar, puede tratarse de una herencia, demanda o algo que no tenía claro.

En lo laboral, una nueva oportunidad se asoma, es buen momento de hacer cambios, si es el empleo que tanto ha esperado, no dude en tomarlo. Con su familia, compartirán una satisfacción.

Número: 6714

• Virgo

En esta semana recibirá un dinero que le ayudará a pagar deudas y estabilizar su parte económica. Si tiene negocio o emprendimiento, este le dará una buena ganancia.

El tarot le habló de su salud, es importante cuidarla. El experto recomienda hacer deporte, la buena alimentación y el buen sueño.

Número: 1564

• Capricornio

Se verán los resultados de los sacrificios de tiempos pasados, los nacidos bajo este signo serán recompensados. En lo laboral, cuiden su trabajo porque hay personas interesadas en “hacerle cajoncito”, no dé pie para que su trabajo pueda estar en riesgo, como se dice en Colombia “no dé papaya”.

El Profesor Salomón tenga cuidado con su mal genio frente a su pareja o hijos, no confunda los problemas de trabajo con los del hogar.

Número: 1233

• Géminis

Será una semana en la que el dinero no hará falta, se vienen oportunidades en lo económico que debe aprovechar. Frente al amor, se ve una luz verde, se estabilizará una relación. También, los proyectos que tiene en mente le saldrán como los desea, pero recuerde ser constante.

Número: 2704

• Libra

El tarot no ha dejado de mostrar cosas negativas para los nacidos bajo este signo, el Profesor Salomón sigue describiendo que las cartas prenden las alarmas por sombras negras que están intentando hacerle daño. Por eso, recomienda lavar la ropa interior con sal marina blanca.

“Tienen buenas ideas y proyectos, pero algo pasa. Revise su parte emocional, si terminó su relación, analice cómo quedaron porque hay algo que no me gusta”, afirmó el Profesor Salomón.

Número: 3528

• Acuario

Algo va a terminar, pero no debe ponerse dramático, si termina un trabajo o una relación, no lo tome a mal. A veces las personas son reacias a cambiar, pero la vida los obliga, ella se encarga de mostrar el camino y sabe las razones de peso. No tenga miedo y tome las riendas de su vida.

Número: 1570

• Aries

Buenas noticias económicas llegan; recibirán, darán y equilibrarán su parte económica. Las cartas mostraron que tendrá una semana de momentos interesantes en dinero, estabilidad y fortaleza.

Número: 8770

• Leo

Esta semana firmará papeles pendientes que se traducirán en estabilidad y firmeza. Las personas de este signo zodiacal que no tienen trabajo, se les dará pronto la oportunidad que tanto esperan para recibir estabilidad económica.

Número: 1654

• Sagitario

Vienen nuevos retos esta semana de emprender o comenzar algo nuevo, lo cual, tendrá buen resultado. Los que están buscando apartamento, casa, trasladarse o invertir y comprar, tendrán buenas señales esta semana.

Número: 2538

• Cáncer

A pesar de que a veces se sienten acorralados, siempre logran vencer los obstáculos. Vienen retos que deben asumir en julio, tienen que cambiar algunas cosas, someterse a otras, pero tienen que acabar con eso que no le hace bien. “No arrastre nada, haga borrón y cuenta nueva”.

Número: 3870

• Escorpión

Van a estar de mucha suerte, vienen oportunidades y propósitos nuevos. Desde ya, empezarán las señales, pero podrán explotar en julio y lo acompañarán hasta finales de año.

En el amor, pasará lo que usted quiera, recuerde que solo usted sabe a quién quiere y a quién no. Actúe pronto.

Número: 3456

• Piscis

En la parte de dinero estará bien, el tarot mostró estabilidad económica. Por otro lado, la parte sentimental, le va a causar dolor, algo que puede ser con su pareja o familia. Sin embargo, recuerde que la vida sigue.

Vienen proyectos nuevos y mucho trabajo. Cumpla con lo que se compromete, recomienda el experto.