La reforma Pensional será demandada en la Corte constitucional, ¿Qué dicen los expertos?

La aprobación de la reforma el pasado viernes fue una sorpresa para muchos, pues la Cámara de Representantes decidió acoger el texto definitivo aprobado en el Senado y por esto precisamente, podría irse contra el gobierno ya que de manera constitucional podría encontrar vicios de trámites e irregularidades.



El abogado constitucionalista Fabio Humar, habla sobre los posibles caminos que existen sobre este tema.



“Son dos vías las que se pueden utilizar, la primera la vía de los trámites de forma y la segunda los trámites o los asuntos de fondo. En este caso lo más seguro es que la corte se enfoque y las demandas se enfoquen en asuntos de forma. Es altamente probable por la forma en que fue concebida y tramitada la ley que la misma sufra algún tipo de inconstitucionalidad por parte de la corte constitucional”, dijo.



El Abogado Juan Manuel Charry advierte de que hay alta posibilidades de que la reforma sea Inconstitucional.



“No se descartó el texto expresamente aprobado en la comisión de la Cámara de Representantes. Llegó a la plenaria y allí, sin deliberación ni debate alguno, se aprobó la ley, algo que la Corte Constitucional ha señalado como inconstitucional. Se debe un mínimo de deliberación y debate, con garantías en donde se escuche a la oposición, lo cual no ocurrió, de manera que la ley no tuvo los cuatro debates que exige la Constitución y, en mi opinión, podría ser declarada inconstitucional por dicha declaración”, señaló.



Habla la abogada Cindy Isaza.



“Lo más posible es que sí podría declararse inconstitucional la reforma pensional. Y en mi opinión así debería serlo por no observar la sostenibilidad fiscal que fue el argumento que se usó para declarar inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad”, dijo.



Es importante resaltar que esta reforma, está a la espera que la firme del presidente Petro para convertirse en ley.