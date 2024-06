Tiene contrato hasta diciembre y eso se va a respetar: Alberto Suárez sobre Teo Gutiérrez

Cartagena

Real Cartagena ya está de vacaciones, y su técnico Alberto Suárez salió de la ciudad. Los Heroicos estarán libres hasta el 24 de junio, fecha en la que se reiniciarán trabajos de cara al segundo semestre del Torneo Betplay.

Antes de su viaje, el entrenador del cuadro auriverde estuvo en entrevista exclusiva con Caracol Radio Cartagena, y fue contundente sobre el tema Teófilo Gutiérrez. El técnico señaló que no había de qué preocuparse.

“Lo de Teo no es para preocuparse, a mí no me han dicho que él se va, pero sé que hay un gran compromiso de parte del alcalde y algo se hará en ese sentido. Yo no tengo ninguna información de que él se vaya, mi información oficial es que tiene contrato hasta diciembre y eso se va a respetar”, expresó Suárez.

Sobre lo que hay que replantear para el segundo semestre, Suárez también habló. “Sabemos qué hay bueno y qué no hay bueno, con base en eso, el segundo semestre será mejor. Estamos en un trabajo con los directivos para poder traer los reemplazos y los refuerzos que nos den esa capacidad de construcción de un equipo sólido que peleé el ascenso y se mantenga el próximo año, porque el equipo del segundo semestre seguramente será la base del del 2025″, afirmó.

