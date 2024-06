La nueva etapa solista de Andrés Koi, fuera de Dvicio

Música

Andrés Ceballos, es un cantante español que recientemente ha iniciado su carrera en solitario, tras separarse de la banda DVICIO, de la cual fue vocalista y compositor desde el año 2009.

Después de su paso junto por la agrupación, el artista inicia un nuevo camino musical como Andrés Koi (kid of immigrants o hijo de inmigrantes), quien estrena el álbum AIJAG, (Andrés Is Just A Game”), un disco de 13 canciones en homenaje a esas raíces personales y de infancia.

En conversación con Lo Más Caracol, el artista dio a conocer que con el nuevo álbum busca transmitir una sensación de libertad y autenticidad a través de su música.

“Es un disco muy optimista de mucho color, va a resonar con las personas que estén en procesos de cambio y transformación, al fin a cabo comparto mi vida a través de la música y que la gento lo escuche me hace feliz”, aseguró Andrés Koi.

Este nuevo álbum es una mezcla de pop fresco, ya que el artista influye en letras llenas de sentimientos para que sus seguidores conozcan una nueva parte de él como cantante e intérprete.

Además es la primera vez que Andrés Koi se introduce en el campo del arte, ya que tuvo la oportunidad de crear la caratula del disco de una manera visual y artesanal.

El artista estuvo compartiendo algunas de sus canciones nuevas con algunos de sus fans en Bogotá, se espera que pronto regrese al país con su primera gira.