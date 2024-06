¡Consulte! Ofertas de trabajo SENA en Medellín: Hay trabajo desde casa, presencial y más

Actualmente, hay gran variedad de ofertas disponibles a través de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA, un servicio encargado de promover y facilitar la intermediación laboral en el país entre las empresas y las personas, promoviendo la empleabilidad y el desarrollo profesional de los ciudadanos. Asimismo, contribuye de diversas formas con el crecimiento económico y social del país.

Ofertas de trabajo en Medellín

Las diferentes vacantes disponibles en la APE tienen lugar en varios sectores del país, sin embargo, aquí le traemos algunas opciones de trabajo remoto y presencial en la ciudad de Medellín:

Trabajo presencial

Asesor comercial de entidades financieras

Algunas de las funciones o actividades del contrato son asesorar al consumidor financiero de acuerdo con normativa y guía técnica; informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos; recuperar cartera mediante actividades de la cobranza, de acuerdo con normativa; revisar y actualizar estados de cuenta de los créditos; evaluar solicitudes financieras de acuerdo con normativa financiera y manual técnico y más.

Este cargo no requiere experiencia previa, ofrece un salario mensual de $2.500.001 a $3.000.000, tiene una jornada de trabajo completa con horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La fecha límite para aplicar a la vacante es el 30 de junio.

Asistente bilingüe

Para aplicar a la vacante, el aspirante debe contar con un nivel de inglés B2, título universitario, el salario mensual arranca por un valor de $2.500.000 y dependiendo del desempeño que tenga los 3 primeros meses podrá tener un aumento de hasta $1.000.000. No se requiere experiencia.

El tipo de contrato es fijo, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y las funciones actividades del cargo incluyen atender clientes de acuerdo con protocolos de servicio; elaborar documentos de la unidad administrativa de acuerdo con lineamientos, guía y procedimientos técnicos; Organizar reuniones administrativas de acuerdo con procedimientos organizacionales, etc.

El cierre de la postulación será el 15 de julio.

Auxiliar contable

Las funciones incluyen medir y reconocer los recursos financieros de acuerdo con la normativa vigente; organizar y archivar documentos del área de contabilidad y finanzas; atender clientes del área de acuerdo con normas técnicas y políticas institucionales vigentes; identificar los costos de operaciones de acuerdo con métodos vigentes de la entidad u organización, entre otras.

El salario mensual oscila entre $1.500.001 y $2.000.000, los horarios son de domingo a domingo con día compensatorio a la semana, no se requiere experiencia, pero sí un tener técnico o tecnólogo en Contaduría y Finanzas. Recuerde que la fecha límite para aplicar es el 24 de junio.

Trabajo desde casa

Auxiliar de servicio al cliente

Para aplicar a esta oferta, los aspirantes deben contar con 2 años de experiencia. El cargo incluye funciones como registrar y procesar la información objeto de consulta, para optimizar la prestación del servicio; operar medios de comunicación telefónica y electrónica para servicio al cliente; brindar información telefónica o personal a clientes y público sobre artículos, servicios, horarios, tarifas y reglamentaciones; contestar preguntas de clientes e investigar sobre quejas presentadas en relación con servicios, procedimientos y productos; hacer devoluciones y cambios de mercancías y más.

El salario mensual es de $1.000.000 a $1.500.000 y la jornada de trabajo es completa con un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tenga en cuenta que la fecha limite para aplicar es el 20 de junio.

Recuerde que para aplicar a las vacantes debe estar previamente registrado en la plataforma. Para conocer más ofertas, ingrese a la página de la Agencia Pública de Empleo haciendo clic aquí.