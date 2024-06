Centro Democrático presentó queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar: ¿Por qué?

Colombia

El Centro Democrático, a través de su director Gabriel Vallejo, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queda disciplinaria contra el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Según relata Vallejo en el documento, el director de esa entidad desde sus redes sociales ha publicado mensajes políticos contra la colectividad y su líder natural, Álvaro Uribe.

“Los hechos que sustentan la presentación de esta queja disciplinaria se encuentran fundamentados en una serie de conductas públicas provenientes del actual Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, señor Gustavo Bolívar Moreno, en los que constantemente, aprovechándose de su investidura públicamente conocida, ha participado en actividades políticas, desconociendo los deberes, el régimen de prohibiciones, y el interés general que exige el ejercicio de la función pública”, dice el documento.

Y agrega: “…el señor Gustavo Bolívar Moreno, ha “posteado” mensajes políticos encaminados, entre otras, a publicitar mensajes en contra del Partido Centro Democrático, su líder natural y Presidente fundador Dr. Álvaro Uribe Vélez, además, y a sembrar odio y hostigar a las personas más reconocidas de la oposición, con el ánimo de acrecentar la polarización actual que padece el país”.

En la queja disciplinaria se hace mención a una publicación del 22 de Mayo de 2024 en la que, dicen, mención Bolívar menciona al líder de la colectividad (Álvaro Uribe).

“…En uso de sus redes sociales, específicamente X, el señor Gustavo Bolívar Moreno, valiéndose de su investidura como funcionario público, “posteó” un mensaje en los siguientes términos “Álvaro Uribe incitando a las Fuerzas Armadas a desobedecer al Presidente elegido democráticamente: El otoño del Patriarca” aseveración que no solo es falsa si no que nace de una interpretación errada que en ultimas lo que insista a la violencia colocando no riesgo no solo la vida de nuestro líder nacional sino también de militantes, directivos y funcionarios de nuestra organización política”.

En la queja disciplinaria el partido Centro Democrático está pidiendo a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación disciplinaria contra Gustavo Bolívar y que lo sancione con las medidas que considere pertinentes.