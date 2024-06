Así reaccionaron sectores políticos a la aprobación de la reforma pensional

Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma pensional de Gustavo Petro, tras avalar una proposición en la que se acogió el texto que salió del Senado de la República.

Congresistas de oposición cuestionaron que se haya avalado el texto de Senado. Consideran que no hubo discusión profunda en la Cámara de Representantes donde estaba surgiendo su último debate.

“De 94 artículos que tiene el proyecto de reforma pensional, solamente se había alcanzado a aprobar 5 o 6 y evitaron el debate completo. Hasta el debate de la reforma pensional se lo robaron, hasta eso se robaron. Velasco, Lizcano, que se hicieron políticamente en el Congreso, son una vergüenza con lo que hoy hicieron, del Pacto Histórico pues que se puede esperar sino este tipo de mañas, y al final del día estaremos nosotros listos, si ellos creen que ganaron están equivocados, porque estaremos listos para presentar las demandas que corresponda ante la Corte Constitucional y ante las instancias que sea para tumbar la reforma pensional en la manera tramposa en como el el Gobierno tuvo que acudir”, aseguró el representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Desde la Alianza Verde la congresista Cathy Juvinao cuestionó al Gobierno y la manera en que se dio el trámite de este proyecto en la Cámara. “Cada vez sorprende más el talante autoritario, irresponsable y soberbio del Gobierno Nacional. Lo que pasó en la Cámara de Representantes, en donde por instrucción del presidente Petro, no hubo debate, el país tiene que saberlo, no se debatió la reforma pensional en la Cámara de Representantes, es absolutamente inaudito: viola las garantías de publicidad, viola las garantías de deliberación y mucho me temo que va a comprometer este proyecto ante las demandas que seguramente por decenas van a llegar a la Corte Constitucional. Esto no puede ser el Congreso de Colombia, esto no puede ser un Gobierno y de verdad que esto es una vergüenza ante los ciudadanos”.

Por su parte la representante Martha Alfonso, coordinadora ponente, defendió que la cámara haya acogido el texto del Senado de la República.

“Esta decisión de asumir el texto de Senado de algún proyecto ha sucedido en ocasiones anteriores en este Congreso y no ha sido declarada inconstitucional. Es también muy doble moral que se diga que no hubo el tiempo para la discusión cuando discutimos 150 impedimentos y somos sólo 188 representantes, 1.000 proposiciones a sólo 94 artículos, cuando duramos cantidad de días sin poder agendar, rompiendo quórum, para que vengan a decir, cuando ya no tenemos tiempo, cuando estamos contra la pared, cuando no hay otra opción, que es que se están violando garantías, no, acá tuvieron todas las garantías. Es una decisión muy difícil la que se tuvo que tomar, pero era el mal menor y hoy lo que tenemos es una reforma pensional, que era realmente el objetivo”, indicó Alfonso.

Desde el Pacto Histórico el representante Heraclito Landinez señaló: “estamos celebrando la aprobación de la reforma pensional. Una gran noticia para todos los colombianos, para los mayores y para nuestros abuelos y nuestras abuelas que tendrán derecho a la pensión hoy y los que vienen, esta es una promesa del Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, que estamos cumpliendo en el Congreso de la República”.

La reforma pensional del Gobierno Petro no requerirá conciliación debido a que se acogió lo que aprobó en días pasados la plenaria del Senado. Sólo queda la sanción presidencial.