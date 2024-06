Alerta por paro de transportadores de combustible en la Provincia de Ocaña

Conductores de camiones cisterna / C.C. Look Me Luck

Cúcuta

A tan solo setenta y dos horas de vencer el acuerdo establecido entre el Ministerio de Minas y Energía y los distribuidores de combustible de la Provincia de Ocaña estos amenazaron con una parálisis en la región.

El malestar de los representantes del sector de los hidrocarburos tiene que ver con la conminación que hace el gobierno nacional para que estos se abastezcan de las plantas instaladas en el área metropolitana de Cúcuta.

Uno de los representantes del sector Roberto Ronderos dijo a Caracol Radio que “nosotros no estamos en capacidad de volver a Cúcuta por los altos costos que genera desplazarnos hasta allá y además por las precarias condiciones en que esta la vía que después de un año el Invías no ha hecho nada”.

Indicó que “los problemas en la vía Ocaña sobre el sector de El Tarrita no se han superado y pretenden seguir obligándonos a utilizar eso que ya parece una trocha. Nadie responde por los sobrecostos que nos genera ir a cargar en esa distancia. Durante estos dos meses lo hemos hecho en Bucaramanga y no hemos tenido inconvenientes”.

Explicó que “si no nos renuevan no estamos dispuestos a movernos y ya hay orden de todos los afiliados de suspender las actividades. No somos los responsables, pero es la falta de garantías para movernos”.

Se estima que son más de noventa los vehículos cisterna cuyos conductores podrían paralizar sus actividades.