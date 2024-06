Gobernación de Antioquia estudia posibilidad de crear un Área Metropolitana en Urabá

Urabá, Antioquia

Durante el encuentro subregional de alcaldes en el Urabá antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó la importancia de pensar en tener algún esquema asociativo territorial en esa zona de Antioquia, como un Área Metropolitana, para que los municipios trabajen en conjunto y puedan impulsar proyectos alrededor de la planeación, temas ambientales y de movilidad, entre otros que son prioridad para el desarrollo de los territorios.

El mandatario resaltó la riqueza agrícola de San Pedro de Urabá y los cultivos de yuca de Mutatá, los cuales no tienen la proyección que deberían por falta de infraestructura vial que los comunique con los puertos. También, aseguró que los servicios públicos es otro de los asuntos por resolver.

“De nada nos sirve ufanarnos de que Antioquia tiene mar, que el Urabá representa la segunda extensión costera sobre el Caribe colombiano después de la Guajira. De nada nos sirve eso si no hay agua potable, si no hay saneamiento básico. Nunca va a llegar un hotel de gran envergadura a sentarse en las bellas playas si nosotros no definimos eso oportunamente”, dijo el gobernador.

Por su parte, durante el encuentro con los líderes de Urabá el secretario de Hacienda, Eugenio Prieto, también se refirió a la posibilidad de tener un Área Metropolitana, destacando las posibilidades que tiene esta subregión en el desarrollo departamental y nacional como capital logística y conexión con el mundo.

“Esquemas como provincias administrativas y de planificación o como áreas metropolitanas que permitan reordenar, reorganizar el territorio y redefinir vocaciones de desarrollo, desatando esos modelos de asociatividad que nos permitan ser más eficientes en el gasto, mejorar la planificación y obviamente mejorar la calidad de vida”, explicó el secretario.

El gobernador Rendón le propuso a los alcaldes, como una de las maneras de trabajar en conjunto por el Urabá, hacer “una gran bolsa con los recursos de regalías regionales, los que son de la Gobernación, con los recursos de regalías de OCAD Paz y con obras por impuestos para que resolvamos definitivamente los problemas de servicios públicos y los asuntos más cruciales de movilidad y de conexiones de infraestructura vial”.

En el encuentro subregional de alcaldes y alcaldesas de Urabá, asistieron mandatarios y representantes de Turbo, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Necoclí, Apartadó, Arboletes y Murindó. También hizo presencia el alcalde de Dabeiba, municipio del occidente del departamento que estaría evaluando la posibilidad de unirse a la subregión de Urabá.