Necesitamos un nuevo modelo geopolítico: presidente del Senado, Iván Name

En el parque del café en el Quindío se realizó la octava audiencia pública sobre Regiones Autonómicas ‘Una salida para el desarrollo, la riqueza y la paz en Colombia’.

El presidente del Senado de la República, Iván Name manifestó que la audiencia tuvo un significado especial ya que es la última directamente en las regiones durante el primer ciclo.

Reconoció que son más de 100 años en que no ha habido ni un intento de cambio por eso considera que el origen del atraso y la violencia del país es el modelo centrista.

Explicó que la intención es pensar en un modelo de regiones con autonomías como la tienen los españoles que sea actualizado en la historia y en el tiempo que es de las regiones autonómicas.

Respecto a una constituyente dio a conocer que la figura no implica ese llamado por ahora, pero que no se sabe si para el porvenir sea una necesidad implementar una ingeniería constitucional especial.

“No sabemos si para el porvenir se requiera de una ingeniería constitucional especial lo que implica es que avancemos y lo estamos haciendo en el cambio reglamentario de algunas leyes fundamentales nosotros la Constitución del 91 tuvo la consigna de la del avance de las autonomías regionales y en los últimos 35 años desde entonces lo que hemos hecho es retroceder”, afirmó.

#AudienciaPública | El presidente del Senado, @IvanNameVasquez, comentó: "Una cosa por resaltar es que hay un acuerdo nacional, lo que nosotros estamos hablando aquí, todo el país está de acuerdo". pic.twitter.com/1CZxZwEE8a — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) June 13, 2024

Añadió: “Ustedes han visto que la patria ya no se puede recorrer y la violencia no es de ahora, no podríamos decir tampoco de manera irresponsable que la violencia es de Petro la violencia, es el modelo geopolítico centrista que nos tiene en el atraso”.

Agregó que la idea es continuar replicando este tipo de espacios en otras zonas del país.