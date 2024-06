El mensaje de ‘Yerba Brava’ de la Cumbia de los Trapos a los hinchas del Bucaramanga

Bucaramanga

‘Tibu’ vocalista de Yerba Brava, la agrupación argentina que canta la ‘Cumbia de los Trapos’, canción que se convirtió en el himno oficial del Atlético Bucaramanga le envió un mensaje a los hinchas del equipo santandereano que está a punto de coronarse campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Largas filas de hinchas reclamando boletas para ver el partido final en el estadio

“Este sábado se vive una final del fútbol y por eso le hablo a los hinchas, es un espectáculo y no se olviden que son 11 contra 11 y después de la fiesta simplemente cada uno a su casa, no a la violencia, es un partido de fútbol no es una guerra. Gracias por hacer una fiesta tremenda cada vez que suena la Cumbia de los Trapos, recuerden que la vida sigue y disfruten mucho del momento”, dijo ‘Tibu’.

1.000 hombres de la policía y ejército encargados de la seguridad en el Estadio Montanini

La agrupación musical ha reposteado en Instagram todas las historias de los hinchas del Atlético Bucaramanga en las que usan las ‘Cumbias de los Trapos’ para alentar al Leopardo.