Comisión de Acusaciones pidió autorización para sesionar en medio del receso legislativo

Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición que le permitirá a la Comisión de Acusaciones sesionar en medio del receso legislativo, del 21 de junio al 19 de julio, para evitar que prescriban algunos procesos que adelantan contra aforados constitucionales.

Al respecto, el representante del Centro Democrático José Jaime Uscategui mostró su preocupación, debido a que los miembros de la comisión no explicaron de qué procesos se trata: “yo voy a completar siete años en este Congreso y jamás lo había escuchado, a pesar de que mis colegas me dicen que eso se ha hecho año tras año”.

Por esta razón anunció el congresista de la oposición que “lo voy a revisar y le voy a solicitar a la Comisión de Acusaciones un informe detallado de los estados de los expedientes en la Comisión, porque ahora dejan prescribir los casos y es culpa de la plenaria si no les autoriza una prórroga en el periodo de sesiones. Eso no me parece del todo responsable”.

Sin embargo, fuentes de la comisión consultadas por Caracol Radio señalaron que se trata de una solicitud protocolaria, que de momento no se tiene previsto sesionar, pero que puede requerirse en algún momento debido a que estos procesos no tienen términos legislativos, sino judiciales.