Buscan a menores de edad desaparecidas en Duitama

Duitama

En la ciudad de Duitama, Boyacá, dos personas denuncian que su nieta de 16 años y quien además tiene una hija de tres meses está desaparecida desde el pasado 23 de abril.

Se trata de Michelle Sofia Rojas, quien lleva casi dos meses de estar fuera de su hogar, situación que tiene muy preocupados a sus abuelitos.

“El señor Wilmer Ochoa se llevó la niña el año pasado en septiembre. De eso hubo una bebé que ya cumplió tres meses. Michelle Sofía estuvo seis meses en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ellos nos la volvieron a entregar. Duró unos días en la casa y se volvió a ir, no llevo nada, ni las cosas de la bebé, ni nada. Ella hizo una llamada como a los ocho días y me dijo que estaba bien, que estaba en un albergue en Bogotá, cosa que no le creímos porque no tenía plata. No creo que en un albergue las reciban porque debe tener papeles y un adulto tiene que entregarla. En segundo lugar, le preguntamos a ese señor que dónde estaba la niña y él dice que no la tiene. Pero nosotros estamos muy seguros de que él la tiene porque ¿Dónde va a estar Sofía? ¿Quién le da para comprar pañales? ¿Quién le da para el tetero la niña? El miedo que nosotros tenemos es que son dos menores de edad, la bebé corre mucho riesgo y mi hija también”, aseguró Ana Janeth Contreras, abuela de Michelle Sofía.

De acuerdo con el relato entregado a Caracol Radio por parte de Ana Janeth, las autoridades realizaron una visita a la vivienda de Wilmer Ochoa, pero no encontraron a las dos menores en el lugar.

“La Policía de Infancia y Adolescencia y Bienestar Familiar hicieron un allanamiento a la vivienda de Wilmer Ochoa, porque nos dijeron que allá estaba la niña, pero cuando llegaron solo encontraron un corral, un tetero y una papa pelada que la estaban acabando de pelar, pero la persona de Bienestar Familiar nos dijo que el portero le alcanzó a avisar a Wilmer o la persona que estaba en ese apartamento que iban para allá y cuando llegaron no estaban las niñas. La vecina de al lado dijo que las niñas sí las tiene ahí ese señor y que la bebé llora mucho la bebé”, agregó Contreras.

La abuelita de Sofía les pide a las autoridades mayor intensión en la búsqueda de las dos menores, pues temen que les pueda pasar algo.

“A Bienestar Familiar fuimos y nos dijeron que han pasado el caso para Comisaría de Familia y que de allí lo han pasado a la Fiscalía. Nosotros fuimos a Fiscalía, pero nos dijeron que lo habían pasado para el Palacio de Justicia y fuimos y sí, allá llegó unos días antes el expediente, fuimos a la Comisaría de Familia y llegó un día antes, pero nos comunican que hasta que lo lean nos llaman y ya han pasado dos semanas y nadie nos ha llamado, sigue pasando el tiempo. A nosotros nos da mucho miedo que les pueda pasar algo a las niñas, entonces les pedimos a las autoridades que nos ayuden a encontrarlas”, dijo.