Vladímir Hernández, autocrítico: “No he estado a la altura en los últimos años”

Vladímir Hernández decidió no continuar en el Junior de Barranquilla, club en el que tiene contrato vigente hasta el 30 de junio. El futbolista pondrá fin a su segundo ciclo en la institución, que duró un año y medio y que pudo cerrar con el título de la Liga colombiana logrado en el segundo semestre del 2023 ante Medellín.

El volante de 35 años fue quien marcó el gol con el que el cuadro Tiburón empató la serie en el Atanasio Girardot y condujo a la definición por penales, en la que se impusieron. Si bien logró anotar ese importante tanto, que quedará para la historia del club, el oriundo de Arauca fue autocrítico en El VBar Caracol al decir que en los últimos años no ha estado “a la altura”.

“Al comienzo obviamente estuve muy bien en Junior, mucho más joven, pero en los últimos años creo que el rendimiento no ha sido el mejor en lo personal. La autocrítica ayuda y es buena, no he estado a la altura, en el rendimiento perfecto que muchos me conocieron, pero puede ser por muchos aspectos, pero siempre con la mente en que se puede mejorar y que se puedan dar las cosas”, dijo Hernández al respecto.

Uno de los aspectos por los cuales Vladímir no tuvo un buen nivel, fue la falta de minutos, según explicó en sus palabras: “El profe tenía una base importante en el once titular, que era fijo y el rendimiento de igual manera no fue el mejor, con pocos minutos, un jugador necesita minutos para mostrar el nivel y no los tuve este semestre y creo que estuve año y medio con el equipo, se me acaba el contrato y por eso la decisión de no continuar”.

Sobre su salida del Junior, indicó que: “A mí se me acaba el contrato el 30 de junio y estoy tomando la decisión de, si me dan otra oportunidad, no continuar porque quiero jugar y ya es hora de ir a otro lado y poder jugar un poco más”.

“Se marca un gol muy importante en lo personal y para el equipo. Había sido un semestre duro, tampoco había tenido la continuidad y dios me regala esa oportunidad de hacer un gol que le da la posibilidad al equipo de irse a los penales. Fueron cuatro títulos con Junior”, añadió con relación al tanto que hizo en la final contra Medellín.

Finalmente, aseguró que todavía no cuenta con ofertas de ningún equipo para el próximo semestre y aseguró que le queda mucho por aprender: “Después de mucha experiencia, mucho recorrido, con 35 años, obviamente uno todavía aprende cosas, todavía el fútbol y la vida da enseñanzas, pero me quedo con que no pude ir a jugar a Europa o no he podido lograr ese sueño que tuve de niño, pero todavía queda tiempo, no estoy pensando en el retiro, estoy pensando en poder jugar estos años que me quedan”.