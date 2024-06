VIDEO | A ciudadana le habrían negado la venta de pasajes en TransMilenio por pagar con monedas

En las últimas horas, se ha hecho tendencia en las redes sociales el video de una ciudadana que le reclamó de manera airada a uno de los funcionarios del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá (TransMilenio) por, supuestamente, negarle la venta de un pasaje por el hecho de pagarle con monedas.

Las imágenes, que se han difundido en plataformas como Instagram, X y Facebook, evidencian el momento en el que la mujer increpa al trabajador de Transmilenio, el cual se encuentra al interior de una taquilla del sistema, por rechazarle $10.000 en monedas para recargar su tarjeta.

“Ni me estoy colando. ¿Me está diciendo que no traiga monedas? Son $10.000, no son $50.000″, le cuestiona la mujer al funcionario: “yo siempre he sido cajera y sé lo que es contar monedas, he tenido que contar mucha plata”.

Con la voz quebrada también le reclama por el hecho de que la haya mandado a otra estación para que le recibieran las monedas y de esta manera pudiera ingresar al sistema: “aprenda a vivir la vida porque de este trabajo traga. Esto no se va a quedar así”, concluye la mujer.

De nuevo esta estupidez y atropello a un usuario de @TransMilenio al que no le venden el pasaje porque lo paga con monedas.



NO HAY RESTRICCIÓN AL PAGO DEL PASAJE CON MONEDAS



pic.twitter.com/Y6Z5vkT6SG — Juan Fraile (@JuanFraile) June 13, 2024

Respuesta de TransMilenio

Por su parte, TransMilenio compartió un comunicado en el que lamenta la situación que tuvo que padecer esta ciudadana y confirmó que hará un llamado al concesionario Recaudo Bogotá, encargado de recibir el dinero de los usuarios del sistema, para que se aplique la sanción correspondiente al funcionario implicado en este caso.

“TRANSMILENIO S.A. informa que no existe ningún tipo de instrucción sobre el recibo de dinero en moneda en las taquillas del Sistema”, asegura la empresa, quien invitó a los usuarios a conocer las normas para evitar este tipo de casos.

Decenas de usuarios no solo apoyaron a la mujer, que tuvo que afrontar esta situación, sino que denunciaron las malas experiencias que padecen en el sistema.