Signos que deberán protegerse de la maldad según el Profesor Salomón, hoy 13 de junio

El Profesor Salomón inició el horóscopo de este jueves diciendo que el color del día es el negro y la recomendación que todos deben tener en cuenta es realizar una oración a San Antonio para pedir por lo que quiera, puede ser en el trabajo, amor, economía u otros aspectos.

El experto, de más de 20 años de experiencia con el tarot y los temas de astrología, dio diversas recomendaciones para cada signo. Algunos deben tener cuidado con las personas que los rodean, mientras que a otros les podrían estar haciendo “brujería”.

Esto dijo el tarot del Profesor Salomón:

• Aries

El experto recomienda calmarse ante las emociones aceleradas que se sienten por las noticias no esperadas. Busque fortaleza y las nuevas herramientas para corregir y lograr lo que quiere.

Número: 5028

• Leo

Lo que no sirve que no estorbe, si las personas no se quieren quedar o no quieren llegar, déjelas pasar. No se apegue a eso que no tiene futuro, ni probabilidades de mejora. Hay proyectos buenos que vienen, pero debe limpiar todo lo negativo que hay para abrir espacio a la prosperidad y a las nuevas oportunidades que llegan.

Número: 1509

• Sagitario

No le haga caso a todo el mundo, usted suele creer todo lo que le dicen y eso no es bueno. Convénzase de lo que quiere, los demás critican, juzgan y dan su opinión, sin saber qué es lo que usted desea. Por poner atención a lo que dicen los demás, no tendrá una conclusión en su vida de algo positivo.

Número: 9502

• Tauro

La plata es importante, pero no tiene que obsesionarse con querer entender por qué no llega o tener plata guarda, recuerde que esto es un vehículo que permite vivir bien, ayudar a los demás y gozar la vida. La plata es de doble filo, por lo que toca aprender a administrarla. Piense en qué invierte y a quién le da, para que todo el panorama económico mejore.

Número: 7823

• Virgo

No se quede quieto, tiene que accionar, tomar decisiones y cambiar. No todo el mundo cambiará ni estará a su servicio, entienda que las personas mientras que usted tenga se portan bien, pero cuando ya no produce igual, demuestran que usted pierde valor.

Número: 0968

• Capricornio

Confíe en lo que sabe, en lo que es y su intuición. No espere que otros tomen las decisiones por usted. Realice cambios, no dependa de los demás. Algo con un viaje se activará, si lo quiere hacer, es buen momento.

Número: 3308

• Géminis

Las cartas hablan del amor, defina las cosas, no finja más, no hay espacio para pesares o consideraciones. No obligue a nadie, ni se deje someter por nadie. El experto considera que lo primero que da el verdadero amor es libertad y respeto. Hay algo importante con dinero que llegará a usted, debe saber aprovechar.

Número: 8823

• Libra

El experto aseguró que a los nacidos bajo este signo les están haciendo brujería, les están moviendo el muñeco. Debe tomar acción. Se recomienda que use la manilla del ojo turco para protección.

Número: 1750

• Acuario

Deje de pelear, tranquilícese y mire cómo solucionar los errores que cometió o las situaciones que lo aquejan. Dialogue, piense y tome las decisiones adecuadas en cualquier situación difícil que esté enfrentando. Vienen oportunidades nuevas, por lo que debe estar tranquilo para no ahuyentarlas.

Número: 8702

• Cáncer

Siga trabajando, laborando, esforzándose para ver los buenos resultados que se desean. Ponga energía a las cosas que quiere, la Luna cambia, entonces empezarán a crecer las oportunidades y mejorar todos los aspectos. Salió la carta de la fortuna, lo que significa buena suerte en el dinero.

Número: 8750

• Escorpión

Le ofrecerán sociedades o proyectos, por lo que el experto recomienda pedir iluminación para tomar la decisión correcta. Pida iluminación del Espíritu Santo y sabiduría a Dios.

Número: 1888

• Piscis

Tiene cosas muy buenas a su favor, pero el llamado de las cartas es: perdonar. Eso es lo que hace sanar y mejorar la vida. Perdone por su bienestar para que tenga tranquilidad.