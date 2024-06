Sec. Gobierno del Cauca: “Los grupos ilegales están mejor armados que la fuerza pública”

Imagen de referencia: JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

Durante el miércoles 12 de junio, una serie de atentados terroristas y hostigamientos contra la fuerza pública evidenciaron una escalda de violencia en el suroccidente de Colombia, especialmente en localidades de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Durante la violenta jornada se presentaron dos atentados terroristas: el primero en el casco urbano de Jamundí, con una motocicleta cargada de explosivos, que dejó al menos seis personas lesionadas; y el segundo con un cilindrobomba en la estación de Policía de Popayán, que le ocasionó heridas leves a un uniformado.

A su vez, se registraron ataques contra las estaciones de Policía en Cajibío y Potrerito; y el hostigamiento a la base militar de Argelia, Cauca, con drones cargados con explosivos, que dejaron un saldo de tres miembros del Ejército con heridas de consideración.

La intensificación de la violencia ha sido atribuido al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, que según contó el secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio se “encuentran mejor armados que la fuerza pública”.

Así se preparan las disidencias de las Farc para ejecutar ataques con drones cargados con explosivos.



El video habría sido grabado en la vereda El Jigual, municipio de Rosas, Cauca.@Indepaz señaló que el uso de estos dispositivos vulnera el principio de distinción del DIH. pic.twitter.com/GhtIcx33p8 — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) May 16, 2023

“Hoy la Policía y el Ejército está haciendo una contención a una guerra en el departamento, porque es lo que estamos viviendo, con un armamento y una tecnología de hace muchos años. Hoy pareciera que en el departamento la guerra la estuvieran ganando estos grupos armados”, señaló el funcionario.

En ese sentido, manifestó la necesidad que se amplíe el presupuesto para el Ministerio de Defensa, con el fin de adquirir mejores tecnologías y armamentos que permitan hacerle frente a los grupos armados que, en su propósito de controlar las rutas y negocios ilícitos, han intensificado la violencia al suroccidente del país.

Asimismo, indicó que en las últimas semanas se han realizado varios Consejos de Seguridad con miembros de la cúpula de las fuerzas militares y representantes del Gobierno nacional, en los que se han adoptado medidas como incrementar el pie de fuerza; no obstante, no ha sido suficiente para detener esta escalada.

Atentado con drones

El secretario aseguró que las disidencias de las FARC estarían empleando los drones como un arma de guerra, calcando los métodos que se están empleando en conflictos como el de Ucrania, en el que es común el uso de esta tecnología, con pequeñas cargas de explosivos que dejan caer sobre sus objetivos.

“La preocupación con estas armas no convencionales es que no tienen una dirección precisa. El ejemplo es lo que sucedió ayer, no contra la base de Argelia, sino contra la de Suárez; sin embargo, los drones que enviaron contra la base militar cayeron cerca a un hospital”, indicó Hurtado.

Por último, aseguró que desde la Gobernación han denunciado que este tipo de atentados están poniendo en grave riesgo a la población civil, que se encuentra en medio del fuego cruzado de los grupos armados ilegales y la fuerza pública que busca retomar el control de estos territorios.