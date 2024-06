Mancuso explicó la creación de los hornos crematorios en Juan Frio

Cúcuta

El ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia del Bloque Catatumbo Salvatore Mancuso hablo en las últimas horas en el espacio radial “El Reporte Coronel” que realiza el periodista Daniel Coronel en la W Radio y explicó la relación de ese grupo ilegal con la ex fiscal Ana María Flórez conocida como “La Batichica” pero también explicó el por qué de la creación de los hornos crematorios.

Mancuso dijo en la entrevista radial “esta fiscal señora que estuvo en Cúcuta tuvo relación con las Autodefensas, de hecho muchos comandantes dormían allá, el comandante Gato tenía una relación sentimental con ella, uno de los comandantes de Autodefensa”.

Y agregó que “fue una situación trágica que se presentó, son cosas que no se pueden seguir repitiendo. Pero mire lo que ocurrió con los hornos crematorios, hubo un momento en el cual las estadísticas de personas asesinadas durante el conflicto armado se levaban y eso hacia que a los militares, policía, ejercito, Das, a la misma fiscalía los llamaran al orden les llamaran la atención”.

Explicó además “entonces ellos que pedían, no me dejen personas tiradas en los territorios que están bajo mi responsabilidad, decían los militares. Por eso el comandante Castaño en una reunión nos llama y nos dice ¿hombre! los militares están pidiendo que no dejemos las personas que se dan de baja u asesinan durante el conflicto armado en las zonas de ellos”.

Y revela que pregunto ¿Entonces donde se van a dejar esas personas si existe desafortunadamente en aquel momento histórico una justificación para actuar militarmente contra una persona porque hay que desaparecerla? Para evitarnos problemas, fue la respuesta del comandante Carlos Castaño.

Manifestó que frente a esto “entonces empezaron a utilizar este tipo de hornos pero también empezaron a arrojarlos en el país vecino en Venezuela. Yo he venido adelantando con la JEP y con la UBPD y con varios desmovilizados, muchos de ellos fueron expulsados de esta ley de justicia transicional y a muchos no le cumplieron. Con ellos hemos podido lograr identificar mil personas desparecidas en la región del Catatumbo y mil personas mas adicionales, desaparecidas victimas nuestras del conflicto armado en la zona de Urabá y de Córdoba”

Dijo finalmente que “es muy importante que estas labores las podamos seguir adelantando pero esto solo se puede lograr si estamos en libertad. No hemos podido avanzar para recuperar estos cuerpos, porque no hemos podido ir a las zonas donde están y esto es una labor humanitaria enorme. Un compromiso enorme para que ese duelo puedan terminar de hacerlo las víctimas a quienes causamos tanto dolor y sufrimiento”.