Jesús ‘Kiko’ Barrios: “Veo a Bucaramanga con hambre de triunfo, de victoria y de gloria”

El exfutbolista e ídolo de Atlético Bucaramanga, Jesús ‘Kiko’ Barrios, quien jugó un total de 232 partidos con el equipo santandereano, sumando un registro de 81 goles anotados, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el momento que vive el cuadro santandereano de la mano de Rafael Dudamel. Barrios recordó un poco de su historia con el club y aseguró que ve al equipo con hambre de conseguir su primer título.

Barrios empezó hablando sobre el amor que le tiene al equipo, a la ciudad donde pasó los mejores años de su carrera deportiva y donde radica actualmente. Esto dijo: “me siento un santandereano más, totalmente porque tengo un sentimiento, un vínculo familiar. Mucha gente no sabe que yo tuve un paso rápido por Bucaramanga en 1987, llegué a la ciudad en ese año y nació mi hija Katerine. Tengo tres nietos que son santandereanos, me une ese vínculo y llevo 34 años en la ciudad”.

‘Kiko’ quien es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Bucaramanga, siendo el tercer máximo goleador de la historia del equipo santandereano, es una voz autorizada para hablar del club y su actualidad, esto mencionó sobre el momento del plantel: “Bucaramanga es un equipo muy fuerte defensivamente. Dudamel no tiene figuras, pero si tiene equipo, hizo una escogencia correcta del equipo desde un arquero que te gana partidos, tiene un arquerazo como Aldair Quintana y un sistema de juego con el 5-3-2 o 5-4-1; en resumen todos defienden y todos atacan”, aseguró.

Análisis del partido de vuelta de la gran final

“Santa Fe es el que juega con la necesidad. Bucaramanga va tranquilo porque tiene tres opciones para ser campeón”, comentó esperanzado de la primera estrella.

“Yo creo que la necesidad la tiene Santa Fe, porque al salir al terreno de juego Bucaramanga es campeón. Pero me imagino que Bucaramanga va a salir con la misma nómina, va a esperar a Santa Fe, lo va a aguantar, va a meter mucha atrás, y con transiciones puede hacerle daño”, complementó.

Sobre qué debe hacer Bucaramanga para ganar la estrella, respondió: “saber atacarle los espacios, ellos van a buscar el partido, les toca, están en su casa, son fuertes como local, Bucaramanga es el único que le ha ganado, también la ganó a Millonarios, ya sabe lo que es ganar en El Campin esta temporada”.

Opinión sobre la entrada de hinchada visitante

“Creo que siempre es bueno el aliento de la gente, así sean pocos, eso motiva, ver camisetas amarillas, esperamos que todo salga bien, en paz, solo es un partido de fútbol, hay que tener mucha mesura con cualquier resultado que salga el sábado”.

¿Qué es lo mejor que tiene el Bucaramanga?

“Lo mejor que tiene Bucaramanga es el manejo de grupo que tiene el profe Dudamel. Como hizo el entrenador para hacer que el equipo que no tiene figuras, llevarlo a donde está, él les metió el cuento a todo el equipo. Saben a qué van a jugar, todos tienen la idea clara”.

“Lo mejor de Santa Fe es Rodallega, tiene gol, yo estaba en el palco e hicimos seguimiento y vea lo que hace el Bucaramanga a Rodallega, le hace doblaje, hombre a hombre, en el partido de ida él no tocó la pelota, si fue 5 veces fue mucho, es un equipo táctico es muy estratégico; veo a Bucaramanga con hambre de triunfo de victoria y de la gloria”, finalizó.