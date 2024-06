“Incompetencia del alcalde ante grave la situación de inseguridad”: ONG Progresar

Cúcuta

Preocupado se mostró el director de la ONG Progresar Wilfredo Cañizares ante la grave situación de violencia que sacude a la ciudad diariamente y que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades civiles a esta grave problemática.

“El gobierno nacional ha desconocido la situación de Cúcuta como si fuera un paraíso, solo tienen ojos para otros territorios, que lo entendemos y nos parece bien, pero el presidente es de todos los colombianos y la situación aquí es completamente grave” dijo el líder social.

Y agregó que “sin entrar a mirar la incompetencia de la alcaldía de Cúcuta, la indiferencia de la Gobernación frente a este tema pues esto hace agravar todo. Acá estamos a lo que quieran los criminales, las bandas delincuenciales, el paramilitarismo y la guerrilla que son los que están decidiendo quien vive y quien muere en la ciudad”.

“Nos parece grave que el alcalde justifique los crímenes de esta forma, ningún ciudadano puede ser asesinado de manera violenta como esta ocurriendo en la ciudad sea quien sea.El Estado de indefensión agrava más esa situación, porque cuando hay un enfrentamiento entre armados y hay bajas o hay personas muertas es un enfrentamiento armado. Acá la gran mayoría de los homicidios alrededor del 75% de las personas que han sido asesinadas han sido asesinadas en estado de indefensión, en una cafetería, bar, billar, en la calle y eso es grave y el alcalde las conoce y no podemos pedirle peras al olmo porque el no tiene idea, ni tiene interés en conocer de estos temas” dijo Cañizares.

Indicó que “esto no tiene porque dar lugar a justificar, los crímenes que están ocurriendo en la ciudad para esconder la incompetencia local.Todos estos hechos se han agravado en este primer semestre, no han nacido en este semestre. Venimos de una administración anterior que no tuvo la voluntad ni el interés de tomar decisiones responsables con el tema de seguridad para la ciudad y eso viene acumulado y lo que ha ocurrido en este tiempo es una explosión de falta de actuación institucional”.

Señaló que “hoy tenemos unas bandas desbordadas, unas bandas delincuenciales utilizando armas de guerra o fusiles AR 15 M 16, fusiles belgas venezolanos que están comprando y trayendo a Cúcuta para fortalecer estas estructuras delincuenciales, videos y torturas para presionar pagos. El tema no es de seguir un discurso policial, los problemas son mucho más graves y necesitaríamos mayor responsabilidad de todos los que tiene que tomar decisiones frente a la protección de la vida y los derechos de los que vivimos en Cúcuta.

Caracol Radio desde el pasado domingo 9 de junio intentó conocer la posición del alcalde de la ciudad Jorge Acevedo pero no fue posible la coordinación con su asistente para ese propósito. No hubo respuesta por parte de ella.