En el barrio La Troncal pidieron restitución de antejardín tras proceso policivo

En el año 2017 inició la lucha de un grupo de residentes en el barrio La Troncal, por la presunta intervención irregular a un predio donde al parecer, se tomó una zona de antejardín y fue obstruida la visibilidad a los inmuebles vecinos.

Desde entonces se instauraron las correspondientes quejas para abrir procesos administrativos, que hoy, siete años después, aún no se resuelven. En este predio, los negocios cambian de razón social y la queja, es que sigue el mismo inconveniente.

“Quiero hacerle un llamado a la inspección de policía porque no ha corregido el tema, en una situación de varios años y los vecinos no han podido ver que se proceda. Ahora se dice que van a poner un nuevo negocio, mientras tanto, las incomodidades no han sido subsanadas”, expresó Regina Hoyos, presidenta de la JAC.

Así mismo, los moradores pidieron al DATT más controles al tema del mal parqueo y conductores borrachos, además del EPA Cartagena, autoridad competente para sancionar la contaminación sonora.