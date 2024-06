El 71 % de los antioqueños celebrará este domingo el día del padre

Medellín, Antioquia

Este 16 de junio se celebrará el día del padre y los antioqueños ya están haciendo todos los preparativos para la celebración. De acuerdo con cifras entregadas por Fenalco, el 71 % celebrará esta fecha.

Sin embargo, preocupa que del 29 por ciento de la población que no lo celebrará una buena parte asegura que el motivo es la situación económica compleja que atraviesan.

“Entre los datos más importantes encontramos que el 71% de los encuestados va a celebrar esta fecha. Por su parte, del 29% que no celebrará, casi la mitad (44%) indica que no tiene al papá vivo o se encuentra lejos y el 22,2% que no tienen dinero para ello, cifra que fue del 18,6% en el año 2023. Este dato refleja claramente las preocupantes condiciones actuales de la economía, la cual reportó, durante 2023, un pobre crecimiento del 0,6% en Colombia y del 0,16% en Antioquia”, explica Fenalco.

Aunque esta es una de las fechas importantes para los comerciantes, otro dato que no es muy favorable para ellos, al igual que para los papás, es que bajó en 6 % la disposición de compra de regalos con respecto a años anteriores.

Quienes sí tienen la intención de comprar regalos, en su mayoría destinarán entre $100.000 y $200.000.

“El 28,6% gastará entre $50.000 y $100.000 (esta cifra es 23 puntos porcentuales más que en el 2023); el 34,5% entre $100.000 y $200.000 (23 puntos porcentuales menos); el 12,9% entre $200.000 y $300.000 (1.6 puntos porcentuales menos) y el 15,2% más de $300.000 (6.8 puntos porcentuales menos)”, detallan.

La ropa y la tecnología están entre los regalos favoritos, según la directora de Fenalco en Antioquia, María José Bernal.

“El regalo rey y el que nos manifestaron que más van a dar con un 69.6% es ropa o calzado, seguido por un 10.4% de bonos y 3.7% en artículos de tecnología. El comercio está listo para celebrar el Día del Padre. Les deseamos una muy buena jornada a las familias antioqueñas y también a nuestros empresarios comerciales”, expresó la directora.

La mayoría de los antioqueños celebrará esta fecha en su casa y en un menor porcentaje ya hicieron sus reservas para restaurantes y sitios de entretenimiento.

Además, son muchos los que están teniendo cautela con el endeudamiento y por eso casi la mitad de los encuestados prefieren el efectivo como medio de pago para la compra de sus regalos (47,9%), y en segundo lugar están las tarjetas débito (35,1%).