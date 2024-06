Habló la otra familia afectada por entierro de dos bebés en un mismo ataúd en el Quindío

Armenia

No para la consternación por el insólito caso donde dos bebés que pertenecían a dos familias diferentes fueron enterrados en un mismo ataúd en el cementerio del municipio de Montenegro.

Esta vez hablamos con la otra familia que también resultó afectada por esta situación, se trata del padre de familia Juan Felipe Tabares quien es el compañero sentimental de Gina Liseth Guzmán.

En diálogo con Caracol Radio aseguró que su bebé murió el pasado martes 4 de junio y fueron varias las diligencias para lograr obtener el cuerpo con el fin de darle cristiana sepultura.

" La atención fue muy básica, lo normal, mi hijo murió el martes a las 6 de la tarde y pues nos pusieron a voltear demasiado que para poder entregarle todo que nos tenían, que le tenían que hacer una patología y pues al momento de ir a reclamar el cuerpo, nos atiende una señora la cual, pues no estaba en las mejores las mejores condiciones para atendernos porque los atendió de muy mala manera no, que no, que teníamos que hacer las cosas rápido en el momento de que le dijimos que teníamos que queríamos ver el cuerpo nos dijo que no podíamos destaparlo para poder reconocerlo”, denunció.

Dio a conocer que no le permitieron reconocer el cuerpo por eso no se percataron de la situación y fue ya cuando habían sepultado su bebé que les comunicaron que debían realizar un proceso de exhumación debido a un malentendido.

Resaltó: “Nos llaman de que hay que exhumar el cuerpo del bebé para rectificar el cual no lo entregan a nosotros el día que yo reclamo el cuerpo me dijeron este es el cuerpo de su bebé y me entregan una bolsa roja y cuando ya estamos acá hoy en la mañana nos llaman y nos dicen que no, que era que hay un malentendido con los cuerpos”.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Clínica Sagrada Familia ni de la funeraria Senderos de Paz que opera en Valle del Cauca, Tolima y el Eje Cafetero.